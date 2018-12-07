Избегайте этих моментов, если не хотите иметь проблемы с итальянцами

Новости шоу бизнеса: Перед тем, как отправится в Италию, рекомендуем вам узнать о некоторых фактах, которые помогут вам отдохнуть без происшествий.

Запретный плод сладок — ровно до того момента, когда за его употребление наступает ответственность. Не сказать, чтобы в Италии запрещали все на каждом шагу, но список вещей, которые лучше не делать, довольно длинный. Среди них есть как традиционные для местного уклада, так и намеренно установленные властями — и тем, кто собирается посетить Италию, лучше о них знать.

Не покупайте контрафактную продукцию

Стоит помнить, что в Италии есть закон, по которому штрафом наказывается не только продажа, но и приобретение любой контрафактной продукции.

До сих пор не утих скандал, который произошел в курортном городе Йезоло на побережье Адриатического моря. Муниципальная полиция задержала на пляже 65-летнюю женщину, которая покупала подделку сумки известного бренда за 7 евро. У продавца — сенегальского "коробейника" — не было не только лицензии на торговлю, но даже документов, удостоверяющих личность.

В этой ситуации больше всех пострадала несчастная туристка, ведь все торговцы-нелегалы как торговали, так и будут торговать. Их постоянно гоняют, но все это без толку: они вмиг собирают свои переносные стенды-прилавки и разбегаются по подворотням при первом шухере, а позже возвращаются.

Поэтому будьте бдительны!

Не выкидывайте квитанции об оплате и чеки

Это может показаться странным, но настоятельно рекомендуется не только брать квитанции при покупке товаров или оплате услуг, например в ресторанах или на автостанциях, но и хранить их до возвращения в отель.

Почему? Дело в том, что вас может остановить для контрольной проверки итальянская налоговая полиция (поговаривают, такое бывало даже на расстоянии 300 метров от торговой точки), а если вы не предоставите чек, то вас оштрафуют.

Виктория рассказывает, что сама слышала об этом не раз, но, как и все, не придавала правилу особого значения. Но однажды вечером, когда она купила мороженое, контролеры внезапно появились из темноты и попросили чек. Тогда пришлось рыться в урне в поисках выброшенной бумажки. В конце концов она нашлась, контролеры сверили время и сумму на чеке и благополучно отпустили Викторию и ее друзей.

Один из друзей Виктории был на горнолыжном курорте, выпил чашку кофе и уже собирался спускаться вниз, как вдруг откуда ни возьмись появилась контрольная проверка. В суматохе, с лыжами, снаряжением найти чек было заданием не из легких… Все закончилось хорошо, хотя друг был очень удивлен.

Не покупайте билеты у водителей автобусов

Не стоит покупать билеты у водителей автобусов или в поездах напрямую у контролера. Гораздо выгоднее купить билеты в кассе или киоске, так вы сможете сэкономить и не переплачивать. Мелочь, но лучше купить мороженое. Если же грандиозное путешествие на автобусе запланировано на выходные — купите билеты заранее: в воскресенье работающий киоск (tabaccheria) найти будет проблематично.

Не удивляйтесь слову "коперто" в вашем чеке

Многие туристы очень удивляются, увидев это слово в счете за ресторан. Coperto означает "услугу по сервировке стола". То есть вы платите за скатерть на столе, хлеб, обслуживание персоналом, мытье посуды и услуги прачечной. Сумма может варьироваться от 0,5 до 5 евро. Все зависит от уровня ресторана, его популярности и расположения.

Не игнорируйте местные законы

Италия — это скопище отдельных регионов, где настоятельно рекомендуется соблюдать местные законы. Возможно, кто-то из вас слышал, что в городке Лукка запрещено кормить голубей, в Риме нельзя купаться в фонтанах, а прежде чем садиться в автобус или поезд в Италии, нужно обязательно прокомпостировать билет в специальных автоматах. Штрафуют всех и безжалостно, поэтому не рискуйте!

Не пытайтесь найти открытый ресторан после 14:30

Запомните, в Италии большинство ресторанов и тратторий открыты с 12:00 до 14:30. Конечно, "Макдоналдс" в центре города никто не отменял, но вы же приехали в Италию не за этим?

После обеда заведения закрываются до вечера, поэтому следует вовремя подумать о том, где состоится ваш ланч и ужин. В каждом регионе Италии время ужина также разнится. Чем южнее, тем позже. Обычно бронировать столики следует с 20 до 22 часов.

Не надейтесь на внимательное отношение к себе в ресторане в пик сезона

Да, "облизывать" вас с ног до головы здесь никто не будет. Не потому, что итальянцы ленивы или неприветливы. Просто в жаркий сезон в большинстве ресторанов, которые могут работать летом до поздней ночи, количество официантов в зале весьма ограничено. Поэтому им приходится разрываться между обслуживаемыми столиками.

Наверняка вы замечали, что в Италии сложно дождаться вопроса, понравилась ли вам еда или хотите ли вы повторить напиток — у официантов просто нет на это времени. Конечно, все индивидуально и зависит от места, репутации заведения и других факторов, но в обеденный пик максимум, на что можно надеяться, — это на вкуснейшую еду. А это очень большой плюс. Поэтому наслаждайтесь.

Не трогайте фрукты и овощи голыми руками на рынке или в магазине

При выборе овощей в итальянских супермаркетах нужно надевать целлофановые перчатки, которые обычно находятся рядом с пакетами.

С начала 2018 года нужно платить еще и за биоразлагаемые пакеты, в которые вы положите свои овощи и фрукты. Теперь приходить со своими в итальянские супермаркеты нельзя. В чеке на кассе вы обязательно увидите стоимость биопакетов, которая составляет несколько евроцентов. Говорят, это дело хорошее, так итальянские власти борются за экологию.

Не ждите томатного сока при перелетах итальянскими авиалиниями

Какой сок вы ожидаете получить при виде темно-красной жидкости? Конечно же томатный… Да, многие русские его просто обожают, а вот для итальянцев это какой-то странный разбавленный соус для пасты. Жители Италии предпочитают пить апельсиновый сок.

Русские туристы могут удивиться, узнав, что в стаканчиках с темно-красной жидкостью, которые разносит стюардесса, вовсе не томатный, а апельсиновый сок. Почему же у него такой цвет? Да потому что это сок красного апельсина, напиток с насыщенным, густым вкусом. Стоит запомнить этот сорт апельсинов — "кровавый", он растет на острове Сицилия, но его можно попробовать и за пределами Италии.

Не срывайте апельсины с деревьев

Продолжая тему про апельсины, стоит вспомнить про апельсиновые деревья, которые во множестве растут в итальянских парках и на улочках. Увы, но плоды у них горькие, а деревья тут высаживают просто для декора.

И еще один совет. Если вы хотите заказать стакан свежего апельсинового сока, не называйте его фрешем. Скажите: "Spremuta".

Лучше не звонить итальянцам во время обеда или ужина

Если нет срочности, то в Италии лучше никому не звонить с 13:00 до 14:30 и с 20:00 до 21:30.

Все просто: в это время вся итальянская семья собирается на совместную трапезу. Итальянцы, особенно пожилые, считают, что если кто-то звонит после 20:00 — случилось что-то непоправимое. Ведь, как правило, большинство вопросов решают здесь в течение дня.

Не совершайте эту большую ошибку, позвонив в эти запретные часы, ведь вы только отвлечете итальянца от такого важного для него культа еды и разозлите его маму. А это непростительно.

Самое важное правило

Кстати, о маме. Чего уж точно нельзя делать в Италии, так это критиковать итальянскую маму. Ни при каких обстоятельствах. Просто поверьте на слово.

Не удивляйтесь, что магазины закрыты в определенные дни

Как уже говорилось выше, в разных регионах и городках Италии действуют свои правила. Поэтому стоит учесть, что многие магазины по определенным дням недели не работают. В Генуе, например, утром в понедельник большинство магазинов будет закрыто. Только некоторые из них и только на главных улицах города открываются в этот день после обеда. Не забывайте также, что график работы магазинов может варьироваться в зависимости от времени года.

Не планируйте отпуск в августе

Август в Италии — не самое лучшее время для поездки. Хотите скрыться и найти укромное место? Забудьте, ведь именно в этом месяце все итальянцы массово уходят в отпуск. Что вас ждет? Многие магазины будут закрыты. Цены на жилье будут взвинчены до небес.

Самая изнуряющая жара — в августе. В это время количество туристов достигает своего пика. Поэтому насладиться экскурсиями в такой духоте и жаре будет очень непросто. Приезжайте лучше на море в первой половине лета или осенью, в это время вода теплая, но солнце при этом не настолько активно. Хотя Италия прекрасна в любую погоду.

Лучше не спорить с итальянцами о еде

Ну и конечно же, главная тема в Италии — это еда, а точнее, культ еды. Возможно, вы были во многих странах мира и отлично разбираетесь в местных деликатесах и кухне. Но вот вам совет: забудьте обо всем этом, находясь в итальянской компании.

Для любого итальянца масло, вина, сыры и многие другие вкусности, которые производят в Италии, в разы лучше, чем в других странах. Не тратьте время и не пытайтесь доказывать, что французские вина самые тонкие, а голландские сыры — эталон качества. Итальянцы очень любят поспорить, но, по их мнению, именно итальянская кухня самая лучшая в мире, а остальные страны просто ничего не понимают в еде, напитках или чем-то еще.