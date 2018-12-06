Невероятно красивый город: зимний Киев в тумане (Фото) Проспекты и улицы окутала густая дымка, огни фар и светофоров словно замирают в молочной, почти осязаемой стене. Соборы, муралы, многоэтажки словно утонули в белом дыму. В такие дни хочется остаться дома и думать о вечном, наблюдая из окна туманные пейзажи.