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Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein

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Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein
22:31 Чт, 6 Декабрь 2018 Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солиста Rammstein Тилля Линдеманна называют возлюбленным Светланы Лободы.

В московском клубе ICON состоялся закрытый концерт лидера немецкой группы Rammstein. Выступление Тилля Линдеманна посетила и певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с музыкантом.

Артистка подъехала к служебному входу на люксовом авто. Рядом с ней находилась старшая дочь Ева. Правда, на концерт девочка не попала из-за жесткого возрастного ограничения мероприятия. Лобода в сопровождении охраны прошла в здание, где наблюдала за концертом из VIP-ложи.

Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери

Именно немецкого музыканта считают отцом младшей дочери певицы, которая появилась на свет в мае 2018 года в одном из лучших роддомов Лос-Анджелеса. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя. Однако после того, как Линдеманн забрал Лободу из больницы, сомнений у поклонников не осталось.

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Концерт, Отношения, Rammstein, Певица, Светлана Лобода, Тилль Линдеманн.
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