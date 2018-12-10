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Удивительные портреты незнакомцев в аэропорту (Фото)
Мустафа Канкая – фотограф из Стамбула, который работает в аэропорту имени Ататюрка. Стамбул — это место, где постоянно пересекаются маршруты самолетов из самых разных стран. Каждый день Мустафа наблюдал, как люди из всевозможных уголков мира ждали свои рейсы и коротали время между пересадками. Такое количество интересных людей и культур вдохновило его на крутой фотопроект под названием "100 лиц из 100 стран". Мустафа стал искать в аэропорту интересных людей, которые были бы не против сфотографироваться. Он планирует собрать сто уникальных личностей из ста стран и до заветной цели ему осталось совсем немного, в коллекции уже 117 портретов из 77 стран. Предлагаем вам взглянуть на некоторых участников и убедиться, насколько мы все разные и интересные.
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