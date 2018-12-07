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Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году

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Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
16:17 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Этот год является самым богатым на свадебные торжества знаменитых людей.

В уходящем году Желтой Земляной Собаки среди звезд случился настоящий свадебный бум. С холостяцкой жизнью распрощались многие знаменитости, среди них принц Гарри, который взял в жены актрису Меган Маркл, бывший муж Моники Беллуччи Венсан Кассель, экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова и другие. Обо всем по порядку.

Эми Шумер и Крис Фишер (13 февраля 2018)

Накануне Дня всех влюбленных в этом году первой пошла под венец комедийная актриса Эми Шумер. Избранником звезды фильма "Красотка на всю голову" стал шеф-повар Крис Фишер. Интересно, что до свадьбы влюбленные встречались всего три месяца, но чувства "закрутили завертели" знаменитостей. Церемонию Эми и Крис устроили в Малибу, где арендовали дом. На празднике присутствовало около 80 гостей.

Принц Гарри и Меган Маркл (19 мая 2018)

Самой громкой свадьбой года по праву можно назвать бракосочетание принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Гарри повел возлюбленную к алтарю в Виндзорском замке. Обряд венчания молодоженов состоялся в часовне Святого Георгия, куда были приглашены около 800 гостей. Отметим, что Гарри стал ярким представителем того, что любовь не знает преград.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк (12 октября 2018)

В этом году еще одна представительница королевской семьи вышла замуж. Скамью завидных невест покинула внучка королевы Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Евгения. Она связала себя узами брака с менеджером модного ночного клуба Mahiki в лондонском Мэйфэйре Джеком Бруксбэнком. Обряд венчания молодоженов состоялся в часовне Святого Георгия, где до этого 5 месяцев назад венчались принц Гарри и Меган. Интересно, что младшая дочь принца Эндрю и ее избранник шли к этому событию восемь лет. Они познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии, где семья принцессы имеет дом.

Роуз Лесли и Кит Харингтон (23 июня 2018)

Звезды нашумевшего сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон решили пожениться этим летом. Их свадьба была по-настоящему сказочной и состоялась в родовом замке клана Лесли в Абердиншире (Шотландия). Интересно, что в знаменитом сериале актеры играли пару. Отметим, что Роуз и Кит начали встречаться в 2012 году, потом разошлись и вновь сошлись спустя 4 года. В сентябре 2017-го они объявили о помолвке.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри (30 июня 2018)

Также в июне впервые официально вышла замуж экс-возлюбленная Джонни Деппа, французская актриса Ванесса Паради. Избранником 45-летней знаменитости стал режиссер Самюэль Беншетри. Влюбленные организовали очень скромную церемонию в кругу самых близких. Среди них была и дочь Ванессы от отношений с Деппом – Лили-Роуз. Пара зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон вблизи Парижа.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак (сентябрь 2018)

Бывшая супруга солиста Coldplay Криса Мартина, актриса Гвинет Пэлтроу в этом году вновь вышла замуж. Избранником звезды "Железный человек" стал продюсер Брэд Фэлчак. Их свадьба прошла под грифом "совершенно секретно" в роскошном особняке актрисы, расположенном в Хэмптонс. О бракосочетании знаменитостей знали только ближайшие родственники. А фото с праздника Гвинет поделилась чуть позже в Instagram. Гвинет и Брэд познакомились во время съемок сериала "Хор" в 2010 году. Но встречаться пара начала спустя четыре года.

Настя Кожевникова и Кирилл (август 2018)

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в этом году также пошла под венец. Избранником исполнительницы стал парень по имени Кирилл. Влюбленные отпраздновали свое бракосочетание в одном из ресторанов Киева. Долгое время артистка скрывала свой роман и лишь в марте этого года призналась, что помолвлена.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (25 октября 2018)

В этом году одной из самых обсуждаемых пар стали певица Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. Роман между исполнителями вспыхнул на театральных подмостках в начале 2018-го. Их пригласили играть влюбленных. Отношения между звездами развивались достаточно быстро. Вскоре стало известно, что артисты ожидают первенца. 25 октября Регина и Влад оформили отношения. Церемония была скромной, в кругу самых близких и друзей. А уже 5 декабря Тодоренко и Топалов впервые стали родителями.

Ричард Гир и Алехандра Сильва (апрель 2018)

Голливудский актер Ричард Гир в этом году повел под венец свою возлюбленную, журналистку Алехандру Сильва. 69-летнюю звезду фильма "Красотка" не смутила разница в возрасте с Алехандрой в 33 года. Пара устроила праздник в пригороде Нью-Йорка. Отметим, что это была религиозная церемония по правилам буддизма, последователями которого являются и Ричард, и Алехандра. К слову, Гир знаком со своей будущей женой на протяжении 18 лет. Актер – близкий друг отца Алехандры. Тогда 17-летняя девушка называла будущего мужа "дядюшка Ричард".

Квентин Тарантино и Даниэла Пик (28 ноября 2018)

Режиссер Квентин Тарантино аж до своих 55 лет держался и долго был завидным холостяком. Но перед красотой израильской певицы Даниэлы Пик не устоял. В этом году Тарантино впервые женился. Квентин, который старше своей возлюбленной на 20 лет, отгулял с ней свадьбу в Лос-Анджелесе. Церемония была достаточно скромной. Квентин и Даниэлла познакомились еще в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину "Бесславные ублюдки". Между ними вспыхнуло чувство, но вскоре они расстались. В 2016 году пара возобновила свой роман.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (24 августа 2018)

Бывший муж Моники Беллуччи, французский актер и режиссер Венсан Кассель после болезненного развода с Моникой зарекся иметь отношения. Но судьба распорядилась иначе. В 2016 году Кассель познакомился с моделью Тиной Кунаки. На тот момент девушке было 19 лет. Несмотря на существенную разницу в возрасте в 31 год, между ними вспыхнула настоящая страсть. В августе этого года Тина и Венсан официально оформили свои отношения. Свадебная церемония состоялась в коммуне Бидарт на юго-западе Франции.

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Свадьба, Женитьба, Невеста, Жених, Холостяки, 2018.
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