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Эмбер Херд рассказала, какие у нее были отношения с Илоном Маском

Эмбер Херд рассказала, какие у нее были отношения с Илоном Маском
22:33 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала об отношениях с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском.

32-летняя кинозвезда Эмбер Херд впервые открыто заговорила о романе с известным предпринимателем Илоном Маском. "У нас с Илоном были красивые отношения, которые впоследствии стали красивой дружбой, основанной на общих увлечениях. Интеллектуальное любопытство, идеи и интересное общение, а также любовь к науке. Нас связывает очень много вещей, которые являются основой моего внутреннего мира. Я очень сильно его уважаю", - заявила Херд.

Кинозвезда также рассказала о неудачах в личной жизни, поблагодарив негативный опыт за мудрость: "У меня потрясающая жизнь и мне очень повезло встречать в своей жизни абсолютно потрясающих людей. И даже те люди, с которыми мне было сложно или те, отношения с которыми были не совсем традиционными, были важны для меня, ведь они сделали меня той женщиной, которой я стала сегодня", - отметила она.

В свою очередь, о распавшемся браке с Джонни Деппом Херд предпочла умолчать, резко заявив, что не хочет говорить на тему этих отношений: "Я не буду говорить о Джонни. Мне намного интереснее говорить о той работе, которую я делаю и о том, чем я горжусь. Я постояла за себя, потому что это было правильно", - заявила актриса.

Напомним, Херд вышла замуж за Деппа в феврале 2015 года спустя три года после начала их романа. В мае 2016 года актриса подала на развод, обвинив экс-супруга в домашнем насилии. В свою очередь, роман с миллиардером Маском начался в 2017 году, после чего пара несколько раз расставалась и снова сходилась.

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Отношения, Джонни Депп, Личная Жизнь, Актриса, Эмбер Херд, Илон Маск.
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