Брежнева опубликовала в сеть фото в спальне

Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала соблазнительное фото в изысканном наряде.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая активно строит карьеру в России и является супругой популярного музыкального продюсера Константина Меладзе, активно ведет свою страницу в Instagram и часто балует поклонников новыми фотографиями. Так, в этот раз артистка порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует в изысканном наряде.

На фотографии, которая появилась в профиле Веры, она позирует в спальне отеля с красивыми цветочными обоями, на которые невозможно не обратить внимание. Вера сидит на кровати в откровенном черном платье, которое подчеркивает изящную фигуру и округлую грудь певицы, а также оголяет ее стройные ноги.

Волосы Брежневой распущены и уложены на спину, а на лице неброский макияж. Длинную шею артистки украшает массивное колье-цепь, а на руке такой же браслет. Вера не смотрит в камеру, такое впечатление, что пока ее фотографировали, она отвлеклась на что-то сбоку. Геолокация к фотографии свидетельствует о том, что она была сделана в отеле в Монако, а сама певица утверждает, что фото абсолютно случайное.

В подписи к фотографии Вера Брежнева написала: "Люблю это фото за случайность, цвет, настроение, которое было в тот момент и за мэйк, который сделала мне дочь. А в вашей ленте больше случайных фото или постановочных?". Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новое фото артистки. Фолловеры засыпают ее "лайками" и пишут множество комплиментов в комментариях.