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Регина Тодоренко с новорожденным сыном выписалась из роддома

Регина Тодоренко с новорожденным сыном выписалась из роддома
16:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 28-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко родила первенца от российского певца Влада Топалова.

Несколько дней назад Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями - у пары родился сын. Несмотря на то, что звезды в основном рожают в "модных" перинатальных центрах, звезда шоу "Орел и решка" выбрала обычный роддом. Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно - не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке.

Также  в Сети появилось видео, как Топалов забирает Тодоренко с новорожденным с сыном с роддома.

Стоит отметить, что знаменитости решили не праздновать выписку Регины из роддома. Влад встречал любимую из больницы без шариков и цветов. Примечательно, что вместе с супругами была еще одна женщина, вероятно, няня малыша.

За это поклонники раскритиковали молодых родителей: "уже из роддома с помощницей, для кого ребенка рожали". Другие же пишут, что это не помощница, а сестра Влада Алина Топалова.

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Все по теме:

Беременность, Сын, Телеведущая, Роддом, ''Орел и решка'', Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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