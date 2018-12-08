На певицу Шакиру подали в суд за неуплату налогов

Новости шоу бизнеса: Прокуратура Испании подает в суд на Шакиру за неуплату налогов.

Знаменитая певица Шакира подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллионов евро. Проведя расследование, налоговая служба Испании пришла к выводу, что в период с 2012 по 2014 год Шакира не уплатила подоходный налог и налог на имущество. Сообщается, что в ближайшее время прокуратура страны собирается предоставить судебный иск против певицы.

Согласно законодательству Испании, каждый человек, проживающий на территории страны более полугода автоматически становится его налоговыми резидентом. Шакира в свою очередь проживает в Испании с 2011 года со своим супругом, защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике.

Отметим, что в феврале этого года сообщалось, что Шакира была оштрафована на 20 миллионов евро (или 25 миллионов долларов), после обвинений в уклонении от налогов в Испании.

Выяснилось, что Шакира проживала на территории Испании в течение трех лет и должна была выплатить налог, от доходов в Испании в том числе. Источники, близкие к окружению Шакиры, которая в 2015 году стала полноправным налогоплательщиком в Испании, рассказали, что она всегда выполняла свои налоговые обязательства и была готова соблюдать все "экономические последствия", без преднамеренной попыткой уклониться от налогов.