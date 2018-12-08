Гайтана устроила маленькой дочке новогоднюю фотосессию

Певица Гайтана покоряет украинцев новыми фотографиями с годовалой дочкой Сапфир-Николь. Звезда опубликовала новые фото с новогодней съемки. Как и любая мамочка, артистка Гайтана в восторге от своей доченьки. Звезда этого не скрывает, поэтому в социальных сетях хвастается волшебными кадрами с маленькой Сапфир-Николь.