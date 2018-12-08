Ева Лонгория выставила на продажу свой шикарный особняк Три года назад актриса Ева Лонгория приобрела роскошную недвижимость в солнечном Лос-Анджелесе. Говорят, дом достался звезде от Тома Круза и заплатила она за него 11000000 долларов. Теперь же "отчаянная домохозяйка" продает шикарный особняк. За три года цена на дом снизилась, так что теперь его выставили на продажу за каких-то 9800000 долларов. На огромной территории разместились две резиденции, две студии и каменный коттедж. Здесь много прогулочных аллей, искусственных водоемов и беседок. Главная вилла имеет три спальни, три ванные комнаты и просторную кухню. Не дом, а мечта!