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Суббота, 08.12.2018
Ева Лонгория выставила на продажу свой шикарный особняк
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Ева Лонгория выставила на продажу свой шикарный особняк

Три года назад актриса Ева Лонгория приобрела роскошную недвижимость в солнечном Лос-Анджелесе. Говорят, дом достался звезде от Тома Круза и заплатила она за него 11000000 долларов. Теперь же "отчаянная домохозяйка" продает шикарный особняк. За три года цена на дом снизилась, так что теперь его выставили на продажу за каких-то 9800000 долларов. На огромной территории разместились две резиденции, две студии и каменный коттедж. Здесь много прогулочных аллей, искусственных водоемов и беседок. Главная вилла имеет три спальни, три ванные комнаты и просторную кухню. Не дом, а мечта!
Фото: lux.fm
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Том Круз, Продажа, Дом, Актриса, Особняк, Ева Лонгория.
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