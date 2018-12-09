Кендалл и Кайли Дженнер появились в объективе украинского фотографа

Новости шоу бизнеса: Кайли заподозрили в увеличении ягодиц.

Украинский фотограф Саша Самсонова, которая работает в США, провела фотосессию для младших сестер известной звезды и бизнес-вумен Ким Кардашьян - Кайли и Кендалл Дженнер.

Известно, что девушки делали снимки для презентации собственного бренда одежды. На фотографиях запечатлено, как девушки обнимаются, демонстрируя именную одежду.

В частности, на первом снимке запечатлено, что Кендалл - брюнетка - облачена в черный наряд, а Кайли - блондинка - одета в белое.

В комментариях под этим фото подписчики предположили, что Кендалл увеличила ягодиц неестественным способом, ведь она осталась единственной сестрой в семействе, кто не сделал такую пластическую операцию. Однако Кендалл не отреагировала на "разоблачение" фанатов.