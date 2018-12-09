В Сети обсуждают очередной ЛГБТ скандал, в который попал Кевин Харт

Новости шоу бизнеса: Комика осудили за твиты, которые он публиковал в 2010 и 2011 годах.

Комик Кевин Харт заявил о том, что принял решение отказаться от роли ведущего церемонии награждения премией "Оскар" в 2019 году. Решение последовало вслед за обращением американской ЛГБТ-организации GLAAD к Харту, киноакадемии и телеканалу ABC, транслирующему "Оскар", с просьбой обсудить твиты комика, которые тот публиковал в 2010 и 2011 годах.

В частности, в одном из твитов в 2011 году Харт написал "Йоу. Если мой сын вернется домой и попробует поиграть с кукольным домиком моей дочери, то я сломаю это над его головой и скажу: "Прекрати это, гей"". На данный момент этот твит удален, но доступны множество других, которые Харт публиковал ранее.

Например, в одном из твитов от 2010 года комик написал, что чье-то изображение в сервисе микроблогов напоминает "гомосексуальную рекламу СПИДа". За год до этого он назвал одного из пользователей твиттера "жирной рожей педика".

7 декабря Харт написал на своей странице в Twitter о том, что решил отказаться от роли ведущего церемонии "Оскар", поскольку не хочет быть "отвлекающим фактором" на церемонии, где будет много "удивительных талантливых артистов". Он также извинился перед ЛГБТ-сообществом за "оскорбительные слова в прошлом".

На своей странице в Instagram Харт также написал, что эти твиты были написаны давно и с тех пор он изменился. "Мне почти 40 лет. Если вы не верите, что люди могут меняться, расти, развиваться, то я не знаю, что вам сказать", — заявил Харт.