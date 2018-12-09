Дженнифер Лопес показала, как украшала елку к Новому году 2019

Знаменитая певица Дженнифер Лопес, которая за 20 минут заработала два миллиона долларов, редко показывает семейные будни, но не в этот раз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а также детьми наряжает рождественскую елку.
Как можно заметить по фото, знаменитость выбрала для декора новогоднего дерева красный и белый цвет, украсив его шарами разной формы, а также цветами.
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"Лучшее время с детьми", – трогательно подписала снимок певица.
Поклонники Джей Ло отметили невероятную красоту рождественского дерева, а также счастье, которое излучает семья артистки даже через снимки.