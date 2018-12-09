Дженнифер Лопес показала, как украшала елку к Новому году 2019

Новости шоу бизнеса: Певица украсила новогоднее дерево красными шарами и розами.

Знаменитая певица Дженнифер Лопес, которая за 20 минут заработала два миллиона долларов, редко показывает семейные будни, но не в этот раз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а также детьми наряжает рождественскую елку.

Как можно заметить по фото, знаменитость выбрала для декора новогоднего дерева красный и белый цвет, украсив его шарами разной формы, а также цветами.

Переглянути цей допис в Instagram Have a Holly Jolly Christmas... Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 8 Гру 2018 р. о 9:46 PST

"Лучшее время с детьми", – трогательно подписала снимок певица.

Поклонники Джей Ло отметили невероятную красоту рождественского дерева, а также счастье, которое излучает семья артистки даже через снимки.