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Дженнифер Лопес показала, как украшала елку к Новому году 2019

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Дженнифер Лопес показала, как украшала елку к Новому году 2019
14:42 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица украсила новогоднее дерево красными шарами и розами.

Знаменитая певица Дженнифер Лопес, которая за 20 минут заработала два миллиона долларов, редко показывает семейные будни, но не в этот раз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а также детьми наряжает рождественскую елку.

Как можно заметить по фото, знаменитость выбрала для декора новогоднего дерева красный и белый цвет, украсив его шарами разной формы, а также цветами.

 
 
 
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Have a Holly Jolly Christmas...

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

"Лучшее время с детьми", – трогательно подписала снимок певица.

Поклонники Джей Ло отметили невероятную красоту рождественского дерева, а также счастье, которое излучает семья артистки даже через снимки.

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Праздник, Семья, Новогодняя елка, Instagram, Украшения, Звезда, Фото, Дженнифер Лопес, Новый год 2019.
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