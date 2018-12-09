Рианна решила продать свой дом после того, как туда проник ее фанат

Новости шоу бизнеса: Американская певица Рианна продает свою резиденцию в Лос-Анджелесе после того, как в него дважды за год проникали ее фанаты.

Даже самые продвинутые системы защиты не могут противостоять фанатской любви. Певица Рианна выставила свой особняк в Лос-Анджелесе на продажу после того, как в него дважды за год проникали одержимые фанаты.

В мае 27-летний Эдуардо Леон взломал сложную систему безопасности в доме исполнительницы и беспрепятственно проник в особняк. Он провел в нем 12 часов, спокойно прогуливаясь по частной территории до приезда полиции. К счастью, Рианна была в отъезде, ведь позже мужчина признался полицейским, что хотел переспать со звездой.

В конце сентября неизвестные выломали дверь в задней части особняка и скрылись до появления охраны. С какой целью преступники проникли в резиденцию звезды, так и осталось неизвестным.

Рианна приобрела дом чуть больше года назад, но уже готова искать себе другое место жительства. После двух инцидентов певица выставила особняк на продажу за 7,4 млн долларов. В доме предусмотрены просторная гостиная, столовая, шесть спален и десять ванных комнат. В распоряжении будущих хозяев будет бассейн, домашний кинотеатр на шесть человек и открытая терраса.

Вероятно, в ближайшие месяцы Рианна будет не так много времени проводить дома, так как сейчас звезда занята работой над своей линией нижнего белья, а также возобновила общение с экс-бойфрендом Джамилем Хасаном.