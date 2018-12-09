В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл

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Воскресенье, 09.12.2018
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20:36 Сегодня Телеграф obozrevatel.com

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри заявил, что его брат, принц Уильям, пытается испортить его семейную идиллию с Меган Маркл.

Принц Гарри обвинил своего брата принца Уильяма в том, что тот разрушает его отношения с супругой. Размолвка произошла после того, как Уильям заявил младшему брату о том, что его роман с Маркл развивается слишком стремительно. 

Уильям сказал своему брату, что они ничего не знают о ее прошлом, ее намерениях, и о том, какова она на самом деле. В ответ Гарри обвинил Уильяма в попытке разрушить их отношения с Маркл.

Принц Гарри чувствует вину за то, что не смог в свое время защитить свою мать принцессу Диану. "Это его способ искупления. Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган - он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", - пояснил инсайдер.

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Принц Уильям, Принц Гарри, Конфликт, Ссора, Королевская семья, Меган Маркл.
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