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Воскресенье, 09.12.2018
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
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Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей

Родители герцогини Кембриджской решили продать дом, который купили для дочек за 780 тысяч фунтов стерлингов. Сестры поделили его еще до того, как Кейт стала частью королевской семьи. Имение планируют продать почти вдвое дороже.
24tv.ua
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