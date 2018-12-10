Скоро во всех домах страны: Извечное противостояние кота и елки (Фото)

Неизвестно, кто начал эту вечную войну, но о эпическом противостоянии кошек и елок можно слагать легенды. И то, что она маленькая и совсем не похожа на елку, не значит, что кот пройдет мимо.