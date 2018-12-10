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Понедельник, 10.12.2018
Скоро во всех домах страны: Извечное противостояние кота и елки (Фото)
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Скоро во всех домах страны: Извечное противостояние кота и елки (Фото)

Неизвестно, кто начал эту вечную войну, но о эпическом противостоянии кошек и елок можно слагать легенды. И то, что она маленькая и совсем не похожа на елку, не значит, что кот пройдет мимо.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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