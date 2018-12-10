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Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
08:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В новом интервью Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, показал личные записки Меган для него, которые она писала ранее.

Отец 37-летней Меган Маркл всякими способами пытается отстаивать свою честь и доказать, что все, что говорят журналисты – ложь. Томас откровенно признался о своем разочаровании из-за того, что в этом году Рождество он будет праздновать без своей младшей дочери. Также ему будет грустно, что она не пришлет ему рождественскую открытку.

Он сказал, что пытался восстановить связь с дочерью, однако Меган Маркл и ее муж принц Гарри построили между ними стену.

сделал десятки попыток, чтобы связаться с дочерью, но они с Гарри возвели между нами стену. Они поверили не мне, а журналистам, которые выставляют меня в плохом свете. Поэтому я снова обращаюсь к ним, чтобы все исправить", – заявил Томас Маркл.

Также отец беременной Меган Маркл сказал, что разговоры о том, что он намерен открыть секреты дочери, это просто слухи.

"Все об этом говорят, так почему бы еще мне не замолчать? Они пишут о том, что Меган не общается со мной, потому что я могу выдать какие-то ее секреты. Но это полная чушь", – сказал отец герцогини Сассекской.

Он поделился открытками, которые несколько лет назад писала ему Меган Маркл. В одной она пообещала, что он будет ею гордиться, независимо от того, что она будет делать. А в другой написала, что будет любить его всегда, что бы там не было.

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Все по теме:

Семья, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Томас Маркл, Отец Меган Маркл.
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