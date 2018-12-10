Бейонсе показала потрясающее шоу на свадьбе самой богатой наследницы Индии

Новости шоу бизнеса: Певица показала грандиозное выступление на свадьбе 27-летней дочери индийского бизнесмена и миллионера Мукеша Амбани.

Роскошные гуляния по случаю свадьбы дочери самого богатого мужчины Индии по версии Forbes происходили в городе Удайпур. Для гостей торжественного мероприятия выступала популярная певица, выступающая в стиле R&B, Бейонсе. Она опубликовала снимки в платье в индийском стиле на своей странице в Instagram.

Красное платье, которое надела певица, для нее специально разрабатывал Абу Яни Хосл. Этот дом моды является одним из старейших и самых известных брендов Индии. Именно его наряды относится к классу "люкс", которые одевают на свадьбу или другие роскошные празднества. На голове и руках Бейонсе были национальные индийские аксессуары, а в ушах массивные серьги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 9 Дек 2018 в 11:47 PST

Бейонсе поменяла три сценические образы. После изысканной красного платья она появилась перед гостями праздника в блестящем комбинезоне и ярком боди.