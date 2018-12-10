69-летняя Мерил Стрип впервые станет бабушкой

Новости шоу бизнеса: Дочь актрисы Мерил Стрип, Мэми Гаммер ждет ребенка.

этом году оскароносная Мерил Стрип готовилась к роли бабушки в сиквеле фильма "Mamma Mia", а теперь станет ею в реальности. Старшая дочь актрисы, 35-летняя Мэми Гаммер, ждет ребенка, о чем недавно сообщили представители звезды.

В августе этого года стало известно, что Мэми Гаммер помолвлена со сценаристом и продюсером Мехаром Сетхи. Прошлый брак звезды с актером и комиком Бенджамином Уокером продлился всего два года, после чего в 2013 году супруги расстались. И вот теперь представители Гаммер подтвердили, что актриса беременна и уже скоро должна впервые стать матерью. О том, что звезда находится на последних месяцах беременности, можно судить по фотографиям с премьеры фильма "Две королевы", которую она посетила в декабре.

Радость от скорого рождения первенца разделит с Мэми и ее мать 69-летняя Мерил Стрип. У звезды фильма "Mamma Mia" еще трое детей от мужа Дона Гаммера: 39-летний Генри Вульф, 32-летняя Грейс Джейн и 27-летняя Луиза Джейкобсон.

Мэми Гаммер не только пошла по стопам матери, выбрав актерскую карьеру, но и сыграла вместе с ней в фильме "Рики и Флэш". Гаммер рассказала, что, как и любой ребенок, всегда брала пример со своей матери: "Я наблюдала за ней всю жизнь. Не только за тем, как она играла, но и как она взаимодействовала с миром вокруг себя".