Скачать
Понедельник, 10.12.2018
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Леонардо Ди Каприо готов потратить миллионы долларов на кости динозавра

Леонардо Ди Каприо готов потратить миллионы долларов на кости динозавра
22:57 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актер Леонардо Ди Каприо посетил ежегодную ярмарку, где продавали кости динозавров.

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо много времени и средств тратит на спасение планеты, экологию и различные программы по сохранению природы. Стоит отметить, что особое место в его деятельности занимают динозавры, вымершие много миллионов лет назад. И Лео готов тратить миллионы долларов, чтобы стать обладателем костей одного из гигантских ящеров.

В этом году актер присмотрел себе на ежегодной ярмарке современного искусства в Майами несколько произведений Жана-Мишеля Баския, которого впервые купил в прошлом году за 850 тысяч долларов.

Помимо картин, Лео также присмотрел кости аллозавра, за которые он готов заплатить 2,5 миллиона долларов. Актер никак не прокомментировал возможную дорогостоящую покупку, но вряд ли ему кто-то может помешать стать обладателем подобного экспоната.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актер, Леонардо ди Каприо, Аллозавр, кости динозавров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
02 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
03 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь