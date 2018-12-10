Леонардо Ди Каприо готов потратить миллионы долларов на кости динозавра

Новости шоу бизнеса: Актер Леонардо Ди Каприо посетил ежегодную ярмарку, где продавали кости динозавров.

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо много времени и средств тратит на спасение планеты, экологию и различные программы по сохранению природы. Стоит отметить, что особое место в его деятельности занимают динозавры, вымершие много миллионов лет назад. И Лео готов тратить миллионы долларов, чтобы стать обладателем костей одного из гигантских ящеров.

В этом году актер присмотрел себе на ежегодной ярмарке современного искусства в Майами несколько произведений Жана-Мишеля Баския, которого впервые купил в прошлом году за 850 тысяч долларов.

Помимо картин, Лео также присмотрел кости аллозавра, за которые он готов заплатить 2,5 миллиона долларов. Актер никак не прокомментировал возможную дорогостоящую покупку, но вряд ли ему кто-то может помешать стать обладателем подобного экспоната.