Пэрис Хилтон хочет поскорее стать мамой

Новости шоу бизнеса: 37-летняя американская актриса Пэрис Хилтон намерении стать матерью с помощью искусственного оплодотворения.

37-летняя Пэрис Хилтон не планирует выходить замуж, однако очень хочет родить ребенка. Поэтому, по мнению звезды, донор спермы является лучшим вариантом, чтобы удовлетворить ее желание.

"Она ищет достойного донора, который согласился бы оставить это в тайне. Для нее важно, чтобы у него была красивая внешность, высокий интеллектуальный уровень и чтобы он был из зажиточного рода", – сообщают инсайдеры.

Иностранные СМИ предполагают, что Пэрис Хилтон одержима мыслью о собственных детях, потому что ей приходится наблюдать за счастьем материнства, которое переживает ее сестра Ники. Однако, актриса выставила слишком высокие требования и, соблюдая все ее пожелания, будет сложно будет найти подходящего донора. "Миллионеры не сдают сперму", – смеются над ней представители СМИ. Однако Пэрис Хилтон не теряет надежды забеременеть в ближайшее время и она утверждает, что готова сама воспитывать своего первенца.

Напомним, в конце ноября Пэрис отменила помолвку со своим бойфрендом после двух лет встречаний. После того, как 37-летняя модель сообщила о расставании, Крис обратился к ней с требованием вернуть ему кольцо с бриллиантом в 20 карат, стоимость которого достигает двух миллионов долларов. Однако, как оказалось позже, экс-жених Пэрис жил за ее счет и кольцо ей подарил не он, а его друг.