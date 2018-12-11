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Вторник, 11.12.2018
Офисная жизнь ХХ века (Фото)
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Офисная жизнь ХХ века (Фото)

Кому-то повезло работать в собственном кабинете, кто-то мучается от шума в офисе open space. Многие представители офисной братии любят рассматривать необычные интерьеры, в которых работают счастливчики — сотрудники таких гигантов, как Google и ему подобные. В любом случае офис для нас — знакомая и привычная "среда обитания". Но как они выглядели сто лет тому назад? Многое ли изменилось за последний век? Давайте узнаем вместе, заглянув в эту подборку старинных фотографий, на которых запечатлены офисы различных компаний и государственных учреждений начала XX века.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Офис, Сотрудники, Фото, Старые фото, Офисная жизнь, ХХ век.
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