Алена Шоптенко показала в Instagram, как подрос ее сын

Новости шоу бизнеса: Хореограф шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко опубликовала в Instagram новое фото с сыном.

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая рассказала о поддержке мужа, поделилась с поклонниками новым фото, где изображена вместе с подросшим сыном Алексеем. В своем Instagram знаменитая мама запостила милое фото.

На нем Алена держит на руках малыша, правда, его лицо все еще не показывает. Как сообщила Шоптенко подписчикам, в воскресенье, 9 декабря, мальчику исполнилось полгода.

"Вчера моему самому большому счастью было целых шесть месяцев. Шесть месяцев обучения от самого лучшего учителя за всю мою жизнь. Спасибо тебе, что учишь любить, принимать и быть счастливой в любых обстоятельствах, находить силы в совершенно бытовых вещах и лететь... домой! А главное, что научил не стремиться к звездам, а ценить те, что рядом и вокруг меня. С половинкой дня рождения тебя, сынок!" – трогательно подписала снимок хореограф.

Поклонники Алены поздравили ее и малыша с праздником. "Поздравляем! Пускай растёт здоровым!", "Счастья вам, очень красивые", "Какая вы прекрасная", "Аленочка, какое счастье. Поздравляю с пол годиком сладкого малыша", – пишут фолловеры в комментариях под постом.