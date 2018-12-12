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Среда, 12.12.2018
Под микроскопом: удивительные снимки крыльев бабочек (Фото)
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Под микроскопом: удивительные снимки крыльев бабочек (Фото)

Чтобы запечатлеть такие микроскопические детали крыльев бабочек, как разноцветные волоски и радужные чешуйки, Крис Перани прибегает к микросъёмке. Для фотографирования с высокой чёткостью он использует окуляр микроскопа с 10-кратным увеличением, прикреплённый к 200-миллиметровому объективу, который представляет почти нереальную глубину резкости. "Объектив должен перемещаться не более чем на 3 микрона на фотографию, чтобы достичь фокусировки по толщине объекта, которая может быть до 8 миллиметров, – объясняет Перани. – Это даёт 350 экспозиций, каждая с другой фокусировкой, и все необходимо скомпоновать вместе". Этот процесс повторяется 6 раз для различных частей крыла бабочки. В общей сложности, получается, по 2100 снимков, объединённых в одно изображение.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Бабочки, Фото, Фотограф, Крылья бабочек, Крис Перани.
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