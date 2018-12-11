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Звезда сериала "Однажды в сказке" стала матерью во второй раз

Звезда сериала &quot;Однажды в сказке&quot; стала матерью во второй раз
16:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эмили де Рэвин, сыгравшая в сериале "Одножды в сказке" роль Белль из "Красавицы и Чудовища" родила сына.

Еще одна знаменитая актриса празднует радостное событие: звезда сериала "Однажды в сказке" и "Остаться в живых" 36-летняя Эмили де Рэвин стала матерью во второй раз. Она рассказала поклонникам о пополнении в семье и сообщила имя новорожденного сына на своей странице в Instagram.

"Теодор Кубрик де Рэвин-Билич появился на свет дома 9 декабря. Добро пожаловать в этот мир, мой красивый мальчик! Мы так рады, что ты, наконец, с нами поиграешь! Мы очень-очень сильно тебя любим, Тео", - написала Эмили под фото малыша. Подписчики поспешили поздравить актрису с рождением второго ребенка и пожелать ему и маме всего самого наилучшего.

 
 
 
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Theodore Kubrick de Ravin-Bilitch was born at home on December 9th. Welcome to the world beautiful boy! We’re so excited you’re finally out here to play with us! We love you so so much Theo xoxoxo.

Публикация от Emilie de Ravin (@emiliede_ravin)

О том, что Рэвин ждет сына, она сообщила подписчикам еще в июле, выложив фото с положительным тестом на беременность. По предположениям, малыш должен был родиться осенью, но у Тео, как видно, было свое мнение на этот счет.

 
 
 
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Happy Birthday my love. We love you so much are so lucky to have you in our lives. Here’s to a wonderful year ahead for you! xoxo @ericbilitch

Публикация от Emilie de Ravin (@emiliede_ravin)

Эмили уже воспитывает дочку Веру Одри де Рэвин-Билич со своим супругом, режиссером и сценаристом Эриком Биличем. Малышка родилась в марте 2016 года, а спустя несколько месяцев влюбленные объявили о своей помолвке. В одном из интервью, данном после рождения Веры, Рэвин призналась, что быть матерью – это самая лучшая для нее роль. Теперь актриса сможет наслаждаться материнством "в двойном размере".

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Все по теме:

Дети, Ребенок, Сериал, Сын, Актриса, Материнство, Однажды в сказке, Эмили де Рэвин.
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