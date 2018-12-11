Звезда сериала "Однажды в сказке" стала матерью во второй раз

Новости шоу бизнеса: Эмили де Рэвин, сыгравшая в сериале "Одножды в сказке" роль Белль из "Красавицы и Чудовища" родила сына.

Еще одна знаменитая актриса празднует радостное событие: звезда сериала "Однажды в сказке" и "Остаться в живых" 36-летняя Эмили де Рэвин стала матерью во второй раз. Она рассказала поклонникам о пополнении в семье и сообщила имя новорожденного сына на своей странице в Instagram.

"Теодор Кубрик де Рэвин-Билич появился на свет дома 9 декабря. Добро пожаловать в этот мир, мой красивый мальчик! Мы так рады, что ты, наконец, с нами поиграешь! Мы очень-очень сильно тебя любим, Тео", - написала Эмили под фото малыша. Подписчики поспешили поздравить актрису с рождением второго ребенка и пожелать ему и маме всего самого наилучшего.

О том, что Рэвин ждет сына, она сообщила подписчикам еще в июле, выложив фото с положительным тестом на беременность. По предположениям, малыш должен был родиться осенью, но у Тео, как видно, было свое мнение на этот счет.

Эмили уже воспитывает дочку Веру Одри де Рэвин-Билич со своим супругом, режиссером и сценаристом Эриком Биличем. Малышка родилась в марте 2016 года, а спустя несколько месяцев влюбленные объявили о своей помолвке. В одном из интервью, данном после рождения Веры, Рэвин призналась, что быть матерью – это самая лучшая для нее роль. Теперь актриса сможет наслаждаться материнством "в двойном размере".