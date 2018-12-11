Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на торжественной церемонии награждения The Fashion Awards 2018.

10 декабря, Royal Albert Hall в Лондоне — сюда съехались все самые главные герои страниц британской прессы. Поводом стала церемония награждения The Fashion Awards — престижной премии, которой удостаивают за выдающиеся достижения в области моды.

Одной из гостей неожиданно стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Хотя присутствие монаршей особы нигде до этого не анонсировалось.

Будущая мама Меган награждала дизайнера Клэр Уэйт Келлер, возглавляющую Дом Givenchy: именно она создала знаменитое свадебное платье герцогини. Вручая награду вместе с актрисой Розамунд Пайк, Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу и оценила ее талант, и также назвала Великобританию "новым домом".

"Для меня большая честь быть здесь, на праздновании лучших дизайнеров в моем новом доме – Великобритании", - отметила она в начале своей речи.

37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также дополнила свой наряд туфлями Tamara Mellon и золотыми украшениями Pippa Small.

Наряд герцогини обнажил одно плечо, придавая образу игривости, но при этом не выходя за рамки королевского дресс-кода.

Но нарушить королевский протокол ей все же удалось. Елизавета II, как известно, признает лак для ногтей исключительно светлых оттенков, максимально приближенных к телесному. Однако на этот раз Меган, которая буквально не отрывала руки от своего растущего живота, покрасила ногти в темный, почти черный цвет, который королева считает исключительно вульгарным.

Также журналисты обратили внимание на похожее платье в греческом стиле кронпринцессы Дании Мэри, в котором она совершала государственный визит в Германию в 2010 году. При этом, по словам издания, это не первый раз, когда Меган Маркл копирует гардероб Мэри.