Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Швед о своем трансфере: Я не привык делить шкуру не убитого медведя
Швед о своем трансфере: Я не привык делить шкуру не убитого медведя
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards

Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards

Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards
17:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на торжественной церемонии награждения The Fashion Awards 2018.

10 декабря, Royal Albert Hall в Лондоне — сюда съехались все самые главные герои страниц британской прессы. Поводом стала церемония награждения The Fashion Awards — престижной премии, которой удостаивают за выдающиеся достижения в области моды.

Одной из гостей неожиданно стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Хотя присутствие монаршей особы нигде до этого не анонсировалось.

Будущая мама Меган награждала дизайнера Клэр Уэйт Келлер, возглавляющую Дом Givenchy: именно она создала знаменитое свадебное платье герцогини. Вручая награду вместе с актрисой Розамунд Пайк, Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу и оценила ее талант, и также назвала Великобританию "новым домом".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#MeghanMarkle was all smiles as she cradled her growing baby bump at the British Fashion Awards on Monday. |: Joe Maher/BFC/Getty Images

Публикация от People Magazine (@people)

"Для меня большая честь быть здесь, на праздновании лучших дизайнеров в моем новом доме – Великобритании", - отметила она в начале своей речи.

37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также дополнила свой наряд туфлями Tamara Mellon и золотыми украшениями Pippa Small.

Наряд герцогини обнажил одно плечо, придавая образу игривости, но при этом не выходя за рамки королевского дресс-кода.

Но нарушить королевский протокол ей все же удалось. Елизавета II, как известно, признает лак для ногтей исключительно светлых оттенков, максимально приближенных к телесному. Однако на этот раз Меган, которая буквально не отрывала руки от своего растущего живота, покрасила ногти в темный, почти черный цвет, который королева считает исключительно вульгарным.

Также журналисты обратили внимание на похожее платье в греческом стиле кронпринцессы Дании Мэри, в котором она совершала государственный визит в Германию в 2010 году. При этом, по словам издания, это не первый раз, когда Меган Маркл копирует гардероб Мэри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Премия, Платье, Образ, Наряд, Мероприятие, Меган Маркл, The Fashion Awards.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь