Бруклин Бекхэм покинул церемонию British Fashion Awards с новой девушкой

Новости шоу бизнеса: У старшего сына Виктории и Дэвида Бэкхемов снова новая подружка - в этот раз модель, которую он вывел в свет на British Fashion Awards, где были и его родители.

Новая девушка Бруклина Бекхэма Ханна Кросс опубликовала в Instagram видео того, как они веселились после British Fashion Awards. Журналисты успели запечатлеть, как на British Fashion Awards Бруклин пришел с Ханной под ручку, а также, как они спешно ретировались в самый разгар Afterparty, укатив на авто Бекхэма.

Причем, хотя они убегали очень поспешно, парень по-джентельменски открыл дверцу для дамы сердца. После этого, Ханна еще опубликовала видео с Бруклином, где они тусуются вместе.

Ханна - начинающая 19-летняя модель, но у нее уже неплохой списко контрактов - Select Model Management, US agency The Lions и French agency Premium Models. И это только то, что она указывает в соцсетях, и что есть в интернете.