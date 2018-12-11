Дочь Оли Поляковой продемонстрировала еще один талант

Новости шоу бизнеса: Маша Полякова продемонстрировала свои вокальные способности.

Певица Оля Полякова похвасталась еще одним талантом своей 13-летней дочери Маши. Знаменитая мама на странице в Instagram поделилась видео, на котором девочка поет и аккомпанирует себе на синтезаторе.

Для исполнения Мария выбрала известную композицию певицы Кристины Соловий "Тримай". "Моя", – коротко и гордо прокомментировала ролик Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя [email protected] Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Дек 2018 в 1:43 PST

Девочка так чувственно и нежно исполнила трек, чем пленила подписчиков своей звездной мамы. "Олечка, ваша дочь очень красива и талантлива", "Какая умничка, голос очень красивый, а как вы похожи", "Какая молодец! Вот так нужно воспитывать детей, вкладывать в них, не жалея", "Вот кто заменит Королеву на сцене, как только немного подрастет! Молодец очень красивая и хорошая девочка", – пишут юзеры под роликом.