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Среда, 12.12.2018
Диета на грани безумия: Опасные способы похудеть, которые все же практикуют в мире
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Диета на грани безумия: Опасные способы похудеть, которые все же практикуют в мире

Как люди умудряются оставаться такими худыми? Когда речь заходит об избавлении от лишнего веса, лишь немногие способы способны соперничать со старым добрым сочетанием здорового питания и физических упражнений. Однако, это не значит, что люди не пытаются их использовать. То ли из-за нетерпения, то ли из-за отчаяния, или даже под влиянием психических расстройств, таких как анорексия и булимия, некоторые люди идут на все, чтобы сбросить пару лишних килограммов. К сожалению, экстремальные диеты могут принести больше вреда, чем пользы. Вот двадцать пять безумных способов, к которым прибегают люди, чтобы сбросить вес или оставаться худыми. Они могут шокировать даже самых отчаянных поклонников диеты. Никогда не пытайтесь делать подобное.
mixstuff.ru
Фото: pixabay
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Диета, Похудание, Вред для здоровья, Безумные тренды.
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