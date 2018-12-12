"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 31 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: 11 декабря вышел 31 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

Продолжается пятнадцатая неделя испытаний, а это значит, что наши любимые участники-аматоры все ближе к финалу.

Сегодняшний выпуск покажет вам новое испытание для наших кулинаров-аматоров. Их ждал последний рывок перед получением белого кителя. Все было значительно сложнее, чем обычно. Повара готовили и продавалиь еду у фудтраках. Участников ждал весь цикл подготовки еды - начиная от планирования меню и закупки продуктов, заканчивая приготовлением и продажей. Вот только, для того, чтобы получить деньги на закупку продуктов, наши повара должны были их сами заработать. Именно заработком денег занимались наши кулинары в первом этапе сверх сложного и ответственного конкурса.

На пути к деньгам, участники должны были пройти одобрение Эктора - именно он оценивал блюда конкурсантов. Под большими коробками, поваров ждали разные ингредиенты для блюд, которые они должны были приготовить. Каждое блюдо имело свою стоимость, но получить свои деньги кулинары смогли лишь после того, как Эктор принял их творение.

Участники проходили закупку на те деньги, которые им удалось выиграть в первой части конкурса. Вот только, прежде чем команды отправились за покупками, надо было решить вопрос, кому какой фудтрак достанется. Они совершенно разные по своим возможностям, поэтому капитаны команд тянули жребий. После распределения фудтраков - команды должны были также решить главный вопрос - что они будут покупать и готовить. Поскольку денег в участников ограниченное количество - к составлению меню нужно было подойти особенно тщательно.

Участников ждал очень насыщенный и тяжелый день, по итогам которого они должны продать максимальное количество еды и выторговать как можно больше денег. После знакомства со своими фудтраками, кулинары должны были за один час приготовить все, что будут продавать людям.