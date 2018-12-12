Три типажа, каких сотрудников увольняют первыми

Новости шоу бизнеса: Если вы хотите сохранить рабочее место, не теряйте возможностей повышать квалификацию.

Увольнение – процесс непростой и довольно болезненный, если только вы сами не приняли решение покинуть свой пост.

Противники изменений и развития

Неважно, чем именно занимается компания, в которой вы работаете. За последние несколько лет значительные изменения произошли в каждой области, и ваши обязанности, скорее всего, изменились вместе с ними. Ведь руководство вводит новые технологии и организует обучение, пытаясь идти в ногу с требованиями покупателей, клиентов или сферы производства.

Если вы хотите сохранить рабочее место, не теряйте возможностей повышать квалификацию. Сопротивление изменениям и отказ подкорректировать стиль работы делает вас потенциальной жертвой увольнения.

Учиться сегодня модно, интересно и доступно, если вам не хочется, или не нравится, возможно, это просто не та отрасль, в которой вам нужно строить карьеру. Впрочем, хотя бы попробуйте пойти навстречу изменениям.

Нелояльные сотрудники

Вам не интересно ничего, кроме зарплаты, вас все раздражает и напрягает, вы с огромной неохотой выполняете свою работу. И еще и внутренняя или внешняя политика компании просто ужасная. Настолько, что вы готовы рассказывать об этом каждому знакомому.

Осторожно, даже если все действительно так и есть, вас могут освободить от страданий и попросить написать заявление.

Мы не говорим перебраться на светлую сторону и начать нахваливать своего работодателя, мы скорее о том, что непопулярные решения можно принимать с меньшей агрессией. Ведь, почему тогда вы выбрали эту работу и до сих пор здесь работаете.

Виртуозные лентяи

Конечно, вы можете быть просто "рывковыми" человеком, который 95% времени не делает абсолютно ничего, а потом буквально за час решает сложную задачу или закрывает проект.

Но если вы считаете, что выполнили свой долг, разобрав почту и потратив половину рабочего дня на уборку рабочего стола. И когда руководитель поймет, что вы почти не загружены, и в то же время не хотите выполнять дополнительные обязанности, вы рискуете расплатиться увольнением за все часы безделья.