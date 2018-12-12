Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Хацкевич - о матче с Яблонцем в Лиге Европы, погоде и кадровой ситуации
Хацкевич - о матче с Яблонцем в Лиге Европы, погоде и кадровой ситуации
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Три типажа, каких сотрудников увольняют первыми

Три типажа, каких сотрудников увольняют первыми
19:35 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если вы хотите сохранить рабочее место, не теряйте возможностей повышать квалификацию.

Увольнение – процесс непростой и довольно болезненный, если только вы сами не приняли решение покинуть свой пост.

Противники изменений и развития

Неважно, чем именно занимается компания, в которой вы работаете. За последние несколько лет значительные изменения произошли в каждой области, и ваши обязанности, скорее всего, изменились вместе с ними. Ведь руководство вводит новые технологии и организует обучение, пытаясь идти в ногу с требованиями покупателей, клиентов или сферы производства.

Если вы хотите сохранить рабочее место, не теряйте возможностей повышать квалификацию. Сопротивление изменениям и отказ подкорректировать стиль работы делает вас потенциальной жертвой увольнения.

Учиться сегодня модно, интересно и доступно, если вам не хочется, или не нравится, возможно, это просто не та отрасль, в которой вам нужно строить карьеру. Впрочем, хотя бы попробуйте пойти навстречу изменениям.

Нелояльные сотрудники

Вам не интересно ничего, кроме зарплаты, вас все раздражает и напрягает, вы с огромной неохотой выполняете свою работу. И еще и внутренняя или внешняя политика компании просто ужасная. Настолько, что вы готовы рассказывать об этом каждому знакомому.

Осторожно, даже если все действительно так и есть, вас могут освободить от страданий и попросить написать заявление.

Мы не говорим перебраться на светлую сторону и начать нахваливать своего работодателя, мы скорее о том, что непопулярные решения можно принимать с меньшей агрессией. Ведь, почему тогда вы выбрали эту работу и до сих пор здесь работаете.

Виртуозные лентяи

Конечно, вы можете быть просто "рывковыми" человеком, который 95% времени не делает абсолютно ничего, а потом буквально за час решает сложную задачу или закрывает проект.

Но если вы считаете, что выполнили свой долг, разобрав почту и потратив половину рабочего дня на уборку рабочего стола. И когда руководитель поймет, что вы почти не загружены, и в то же время не хотите выполнять дополнительные обязанности, вы рискуете расплатиться увольнением за все часы безделья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сотрудники, Работа, Увольнение, Работники, типаж человека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
03 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
04 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь