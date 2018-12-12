Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками

Новости шоу бизнеса: Брежнева показала соблазнительное фото из Нью-Йорка.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая активно строит карьеру в России и является супругой популярного музыкального продюсера Константина Меладзе, активно ведет свою страницу в Instagram и часто балует поклонников новыми фотографиями. Так, в этот раз артистка порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует в сексуальном наряде и неприличной позе.

На фотографии, которая появилась на странице Брежневой, она позирует в облегающем черном боди, которое скрывает руки, грудь и живот, зато открывает упругую попу артистки.

Вера стоит на коленях на изогнутом кресле, ее волосы распущены и спадают на плечо, а на лице у нее легкий макияж. Образ Брежнева завершила черными лодочками на шпильке. В подписи к фотографии певица рассказала, что этот снимок был сделан в Нью-Йорке.

"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", - написала Вера, а также отметила людей, которые помогали ей создать этот образ и фотографа, который сделал фото.

Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новое фото артистки. Фолловеры засыпают ее "лайками" и пишут множество комплиментов в комментариях.

"Вот что значит обозначение грация", "Идеальная!", "Архив наверное большой, радуйте новыми фотками", "Красотка", "Кресло удобное для секса. Верочка скажи твое мнение. В порно часто такие показывают", "Отличное фото", "Какая же ты шикарная", "Почаще нужно находить такие фото", "Невероятная Верочка!", "Пошлепать захотелось", "Шикарная", "А Меладзе как относится к таким фото?", "Для того, чтобы сделать такое фото совсем необязательно лететь в Нью-Йорк", - пишут фолловеры в комментариях к фото Брежневой.