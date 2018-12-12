Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Хацкевич - о матче с Яблонцем в Лиге Европы, погоде и кадровой ситуации
Хацкевич - о матче с Яблонцем в Лиге Европы, погоде и кадровой ситуации
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками

Смотрите фото (6)
Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками
19:15 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Брежнева показала соблазнительное фото из Нью-Йорка.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая активно строит карьеру в России и является супругой популярного музыкального продюсера Константина Меладзе, активно ведет свою страницу в Instagram и часто балует поклонников новыми фотографиями. Так, в этот раз артистка порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует в сексуальном наряде и неприличной позе.

На фотографии, которая появилась на странице Брежневой, она позирует в облегающем черном боди, которое скрывает руки, грудь и живот, зато открывает упругую попу артистки.

Вера стоит на коленях на изогнутом кресле, ее волосы распущены и спадают на плечо, а на лице у нее легкий макияж. Образ Брежнева завершила черными лодочками на шпильке. В подписи к фотографии певица рассказала, что этот снимок был сделан в Нью-Йорке.

"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", - написала Вера, а также отметила людей, которые помогали ей создать этот образ и фотографа, который сделал фото.

Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новое фото артистки. Фолловеры засыпают ее "лайками" и пишут множество комплиментов в комментариях.

"Вот что значит обозначение грация", "Идеальная!", "Архив наверное большой, радуйте новыми фотками", "Красотка", "Кресло удобное для секса. Верочка скажи твое мнение. В порно часто такие показывают", "Отличное фото", "Какая же ты шикарная", "Почаще нужно находить такие фото", "Невероятная Верочка!", "Пошлепать захотелось", "Шикарная", "А Меладзе как относится к таким фото?", "Для того, чтобы сделать такое фото совсем необязательно лететь в Нью-Йорк", - пишут фолловеры в комментариях к фото Брежневой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Вера Брежнева, Фото, Снимки, Певица, Знаменитость, соблазнительные фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
03 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
04 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь