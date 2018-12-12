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Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии

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Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии
21:15 Сегодня Телеграф pl.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Самый богатый человек Индии потратил на свадьбу дочери 100 миллионов долларов.

12 декабря самый богатый человек Индии Мукеш Амбани выдал замуж свою 27-летнюю дочь Ишу за 33-летнего бизнесмена Ананда Пирамала. Жених и невеста знакомы с детства. Ананд является сыном близкого друга Мукеша Аджая Пирамала, который также является одним из самых успешных индийских бизнесменов.

Свадьба детей миллиардеров затмила своей пышностью даже роскошное бракосочетание индийской актрисы Приянки Чопры и американского музыканта Ника Джонаса, которые поженились в начале месяца.

Мукеш Амбани является нефтяным и телекоммуникационным магнатом. Точная стоимость свадьбы его дочери Иши неизвестна, однако по косвенным данным журналистов, этом может быть сумма около 100 миллионов долларов.

На предсвадебной церемонии, которая проходила в городе Удайпур присутствовали как местные, так и мировые знаменитости: индийский актер Шахрух Хан, актриса Айшвария Раи, новобрачные Приянка Чопра и Ник Джонас, политик Хиллари Клинтон, деловой магнат Генри Кравис. Список гостей настолько велик, что Амбани и Прималы полностью забронировали пять пятизвездочных отелей неподалеку от проведения торжества. По сообщениям местных СМИ в аэропорт Удайпура прибыло более 100 чартерных рейсов.

Желая отблагодарить Удайпур за гостеприимство, семья Амбани пожертвовала городу еду, которой хватит на то, чтобы кормить 5100 человек три раза в день в течение четырех дней.

Кроме того, они открыли ярмарку, на которой в эти дни можно будет познакомиться с традиционным искусством и ремеслом Индии: картины, керамика и др. Сама свадебная церемония прошла в доме отца – Мукеша Амбани – знаменитом 27-этажном дворце Антилия в Мумбаи.

 
 
 
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Decorated Antilia #ishaambani #anandpiramal #nitaambani #mukeshambani #akashambani #anantambani #shlokamehta #radhikamerchant #mumbai #antilia #wedding #reliance

Допис, поширений isha ambani (@ishaambaniii)

 
 
 
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Dance with @anand_piramal_official #ishaambani #anandpiramal #nitaambani #mukeshambani #akashambani #shlokamehta #anantambani #radhikamerchant #rajasthan #india #wedding

Допис, поширений isha ambani (@ishaambaniii)

Свадьба Иши – это первая свадьба в семье Мукеша Амбани, председателя Reliance Industries Ltd., который в этом году стал самым богатым человеком Азии, обогнав китайского бизнесмена Джека Ма. Ходят слухи, что новобрачные переедут в особняк, стоимостью 64 млн. долларов.

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Все по теме:

Индия, Свадьба, Анталия, Ник Джонас, Новобрачные, Гости, Мукеш Амбани, Приянка Чопра, Шахрух Хан, актриса Айшвария Раи, политик Хиллари Клинтон, Генри Кравис, Иши Амбани, Ананд Пирамал.
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