Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии

Новости шоу бизнеса: Самый богатый человек Индии потратил на свадьбу дочери 100 миллионов долларов.

12 декабря самый богатый человек Индии Мукеш Амбани выдал замуж свою 27-летнюю дочь Ишу за 33-летнего бизнесмена Ананда Пирамала. Жених и невеста знакомы с детства. Ананд является сыном близкого друга Мукеша Аджая Пирамала, который также является одним из самых успешных индийских бизнесменов.

Свадьба детей миллиардеров затмила своей пышностью даже роскошное бракосочетание индийской актрисы Приянки Чопры и американского музыканта Ника Джонаса, которые поженились в начале месяца.

Мукеш Амбани является нефтяным и телекоммуникационным магнатом. Точная стоимость свадьбы его дочери Иши неизвестна, однако по косвенным данным журналистов, этом может быть сумма около 100 миллионов долларов.

На предсвадебной церемонии, которая проходила в городе Удайпур присутствовали как местные, так и мировые знаменитости: индийский актер Шахрух Хан, актриса Айшвария Раи, новобрачные Приянка Чопра и Ник Джонас, политик Хиллари Клинтон, деловой магнат Генри Кравис. Список гостей настолько велик, что Амбани и Прималы полностью забронировали пять пятизвездочных отелей неподалеку от проведения торжества. По сообщениям местных СМИ в аэропорт Удайпура прибыло более 100 чартерных рейсов.

Желая отблагодарить Удайпур за гостеприимство, семья Амбани пожертвовала городу еду, которой хватит на то, чтобы кормить 5100 человек три раза в день в течение четырех дней.

Кроме того, они открыли ярмарку, на которой в эти дни можно будет познакомиться с традиционным искусством и ремеслом Индии: картины, керамика и др. Сама свадебная церемония прошла в доме отца – Мукеша Амбани – знаменитом 27-этажном дворце Антилия в Мумбаи.

Свадьба Иши – это первая свадьба в семье Мукеша Амбани, председателя Reliance Industries Ltd., который в этом году стал самым богатым человеком Азии, обогнав китайского бизнесмена Джека Ма. Ходят слухи, что новобрачные переедут в особняк, стоимостью 64 млн. долларов.