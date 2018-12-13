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Джонни Деппа застали за поцелуями с неизвестной блондинкой

Джонни Деппа застали за поцелуями с неизвестной блондинкой
14:48 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети появились снимки 55-летнего голливудского актера Джонни Деппа, целующегося с таинственной незнакомкой.

Поклонники звезды уже подумали, что Депп оправился после скандального развода с Эмбер Херд и нашел новую пассию.

Однако, вскоре выяснилось, что таинственная незнакомка – подруга актера и ведущая одного из благотворительных аукционов Alice Cooper’s Christmas Pudding Show, в котором знаменитость принимал участие. 

На странице Летиции в Instagram также появилось короткое видео с аукциона, на котором запечатлен Джонни Депп:  

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В комментариях подписчики написали о том, что Депп отлично выглядит, несмотря на то, что его внешний вид лишь месяц назад ужаснул фанатов актера. Ранее мы также сообщали, что к перезапуску готовят известную киноленту о "Пиратах Карибского моря", однако, уже без Деппа в одной из главных ролей.

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Джонни Депп, Эмбер Херд, Джонни Депп и Летиция Фрай.
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