Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)

Новости шоу бизнеса: В этом году пополнение произошло в семье Алены Шоптенко, Регины Тодоренко, Евы Лонгории и многих других.

В семьях некоторых знаменитостей в уходящем 2018 году случился настоящий бэби-бум. А мы продолжает подбивать итоги года и на этот раз мы вспомнили, какие звезды стали родителями в 2018-м.

Так, в этом году Регина Тодоренко подарила мужу Владу Топалову первенца, а вот герцогиня Кембриджская Кейт родила принцу Уильяму третьего ребенка. Также вторую дочь родила Светлана Лобода, имя отца которой тщательно скрывает. Также первенцы родились в семьях певицы Джамалы и хореографа Алены Шоптенко.

Кайли Дженнер

Беременность младшей сестры Ким Кардашьян, 21-летней Кайли Дженнер стала для ее поклонников неожиданностью. Многие думали, что Кайли еще долго будет вести беззаботную разгульную жизнь. Однако 1 февраля на свет появилась дочь светской львицы, которую она подарила своему бойфренду, рэперу Трэвису Скотту.

Малышку назвали необычным именем Сторми. Интересно, что до рождения ребенка Кайли тщательно держала беременность в тайне и ни разу даже не намекнула, что ожидает пополнения в семье.

Джамала

Последние три года жизни украинской певицы Джамалы очень насыщенные. В2016-м артистка стала победительницей конкурса "Евровидение", в 2017-м – вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова. А в 2018-м супруги впервые стали родителями.

Так, 27 марта Джамала родила мужу сына. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. О пополнении в семье Джамала сообщила лично на странице в Instagram.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

Всего через несколько дней после свадьбе Принцессы Евгении, сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила первого ребёнка от своего мужа — гонщика Джеймса Мэттьюса. Их ребёнок стал первым кузеном Принца Джорджа, Принцессы Шарлотты и Принца Луи — детей Кейт Миддлтон и Принца Уильяма.

Кейт Хадсон и Дэнни Фьюджикава

В начале октября Кейт Хадсон родила дочь своему бойфренду Дэнни Фьюджикаве. У девочки длинное имя — Рони Роуз Хадсон Фьюджикава, и Кейт быстро выложила фото новорождённой в Инстаграм, объяснив происхождение части этого имени. «Рони», которое пишется как «Рани», является данью уважение прадедушке Роуз — Рону Фьюджикаве.

Оуэн Уилсон и Воруни Вонгсвиратес

Оуэн Уилсон и Воруни Вонгсвиратес, с которой актёр, оказывается, встречался долгие годы, вновь стал отцом. У звезды уже есть двое сыновей с предыдущими женщинами, а Воруни родила ему дочку Лайлу Аранью Уилсон.

Тройэн Беллисарио и Патрик Джей Адамс

8 октября 2018 года Звезда «Маленькой Большой Лжи» Тройэн Беллисарио и звезда «Форс-Мажоров» Патрик Адамс стали родителями девочки. Пара в браке с декабря 2016 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Также в этом году счастливыми родителями стали герцог и герцогиня Кембриджские Кейт и принц Уильям. 23 апреля 2018 года Кейт родила мужу третьего ребенка – сына Луи. Полное имя мальчика звучит как Его Королевское Высочество Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский.

Он будет носить титул "Его королевское Высочество Луи Кембриджский" и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Хлои Кардашян и Тристан Томпсон

В апреле Хлои Кардашян родила ребёнка по имени Тру Томпсон от баскетболиста и звезды НБА Тристана Томпсона. Хлои долго всё скрывала, а потом случился крупный скандал, в ходе которого её положение было раскрыто.

Рэйчел Макадамс и Джейми Линден

Где-то в начале года (до апреля) Рейчел Макадамс родила ребёнка от своего бойфренда — сценариста Джейми Линдена. То, что Макадамс была беременна, очень тщательно скрывалось, да и сами отношения звёздной пары настолько замалчивались, что они до сих пор не появились вдвоём на красной ковровой дорожке.

Ким Кардашян и Канье Уэст

Ким Кардашян выиграла у своих сестёр Кайли и Хлои в плане скорости рождения детей. Ещё в январе у неё и Канье Уэста появился третий ребёнок по имени Чикаго Уэст, но родила его суррогатная мама, а не Ким. Хотя весь год он, в основном, появлялся на семейных фото в компании сестёр Норт и Сэйнт, сейчас Чикаго уже достаточно взрослый, чтобы дебютировать в качестве звёздного ребёнка.

Алек Болдуин

60-летний голливудский актер Алек Болдуин в этом году вновь стал отцом. У звезды и его супруги, инструктора по йоге Хилари Томас родился четвертый ребенок – сын, которого назвали Ромео Алехандро Дэвид Болдуин. Мальчик появился на свет 17 мая.

Для Алека это пятый ребенок. Болдуин и Хилария воспитывают 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля Томас Болдуин и полуторагодовалого Леонардо. Также у Болдуина есть дочь Айрленд, рожденная от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода удивила поклонников второй беременностью. Поскольку личную жизнь артистка всегда держала за семью замками и ни разу не обмолвилась, что у нее есть возлюбленный. Тем не менее, 24 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса на свет появилась вторая дочь звезды, которую она назвала необычным именем Тильда.

В прессе стали гадать, кто же может быть отцом второго ребенка Светланы. И пришли к выводу, что Лобода родила от солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. И хотя сама Лобода эти слухи никак не комментирует, артистка уже не раз попадалась во время тайных свиданий с немецким музыкантом.

Алена Шоптенко

Украинский хореограф Алена Шоптенко в этом году также стала мамой. 9 июня танцовщица в одной из киевских клиник родила своему мужу, бизнесмену Алексею Иванову сына. Мальчика решили назвать в честь отца – Алексеем. Для Алены это первый ребенок, у Алексея же есть сын от предыдущего брака.

Ева Лонгория

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория в этом году также стала мамой. 43-летняя актриса 19 июня родила своего первенца – сына Сантьяго Энрике Бастона. Ева осчастливила мужа, мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Мальчик появился на свет в медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

Светлана Тарабарова

В этом году впервые стала мамой 28-летняя украинская певица Светлана Тарабарова. Артистка родила своему мужу, продюсеру Алексею Бондарю сына. Мальчик появился на свет в одной из киевских клиник 9 сентября. Счастливые родители назвали ребенка Иваном.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями 5 декабря. Для обоих малыш – первенец. Интересно, что до рождения ребенка Регина активно постила в Instagram свои "беременные" фото, однако став мамой, не сказала ни слова – видимо, чтоб не сглазить.

Вместо Тодоренко это сделал Топалов. Во-первых, он официально подтвердил радостную новость, а во-вторых попросил любопытных фанов успокоиться и не лезть в их личную жизнь.