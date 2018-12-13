Новый год 2019: лучшие тосты в прозе и стихах

Новости шоу бизнеса: Классные, смешные и прикольные тосты на Новый год 2019 для родных, друзей и коллег.

Тосты на Новый год 2019, звучащие за праздничным столом, поднимают настроение, объединяют компанию и придают особый смысл наполненности ваших бокалов.

В преддверии праздника обязательно подготовьте несколько оригинальных и смешных тостов на Новый год Свиньи 2019, чтобы ваши речи во время застолья были в масть, вино достигло цели, а встреча Нового года прошла на ура! Главное – не напивайтесь до поросячьего визга!

Тосты с Новым годом 2019 в стихах

Под бой часов и взрыв хлопушек

Хочу бокал поднять я вновь

За вас, мои родные души,

За счастье, дружбу и любовь!

Душевный тост в Новый год

За Новый год поднимем тост!

И этот тост предельно прост:

За счастье, радость, солнце, смех

И за любовь, и за успех,

За чуткость, ласку, доброту,

Семейной жизни теплоту

Бокал я поднимаю свой!

Давайте выпьем, кто со мной?

Прикольные тосты на Новый год Свиньи 2019

Плесните водки иль вина

В ХРЮстальный сумрак стаканА,

И выпьем мы скорей до дна

За год счастливый – Кабана!

Корыту чтоб не пустовать,

Баблом копилку набивать,

Пусть будут радостными дни

В год наступающий – Свиньи!

Веселый тост на Новый год Свиньи

Наполняй скорей бокалы,

В Новый год я много пью.

Мы животных разных любим,

Что ж, полюбим и Свинью.

Свинка – розовый бочок,

У нее есть пятачок,

Мы такой примете рады,

Значит, будет год богатым!

Красивый тост к Новому году в прозе

Новый год — это всегда вера в лучшее,

ожидание хорошей, доброй, интересной,

мирной, счастливой и благополучной жизни.

Давайте выпьем за то, чтобы все эти ожидания

сбылись в наступающем Новом 2019 году.

Пусть все хорошее, светлое и доброе множится,

а все плохое остается в уходящем году.

Пусть каждый день нового года дарит всем

радость, позитив и счастье!

Жизненный тост на Новый год в прозе

Верность, любовь и доверие – вот три кита,

на которых нерушимо держится крепкая семья и настоящая дружба.

Пусть в жизни каждого присутствующего здесь гостя

царит любовь, счастье и благополучие,

пусть окружают только верные и надежные друзья!

Пусть Новый год Свиньи принесет мир и достаток в ваши семьи!

Мудрый тост на Новый год коллегам

Коллеги! Предлагаю поблагодарить уходящий год

за прекрасное наследство, которое он нам оставил –

за радость, любовь, успех и бесценный опыт,

полученный нами для ума и профессионализма.

Давайте выпьем за то, чтобы из старого года все хорошее

и позитивное перешло в новый год 2019,

и мы смогли бы это сохранить и приумножить!

Смешной тост на Новый год

Известная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Друзья, так давайте превратим наше новогоднее застолье

в настоящую веселую вечеринку, а весь новый год – в сплошной праздник!