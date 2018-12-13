Скачать
Четверг, 13.12.2018
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
Динамо - Яблонец 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Динамо - Яблонец 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря

Новый год 2019: лучшие тосты в прозе и стихах

Смотрите фото (5)
Новый год 2019: лучшие тосты в прозе и стихах
20:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Классные, смешные и прикольные тосты на Новый год 2019 для родных, друзей и коллег.

Тосты на Новый год 2019, звучащие за праздничным столом, поднимают настроение, объединяют компанию и придают особый смысл наполненности ваших бокалов.

В преддверии праздника обязательно подготовьте несколько оригинальных и смешных тостов на Новый год Свиньи 2019, чтобы ваши речи во время застолья были в масть, вино достигло цели, а встреча Нового года прошла на ура! Главное – не напивайтесь до поросячьего визга!

Тосты с Новым годом 2019 в стихах

Под бой часов и взрыв хлопушек

Хочу бокал поднять я вновь

За вас, мои родные души,

За счастье, дружбу и любовь!

Душевный тост в Новый год

За Новый год поднимем тост!

И этот тост предельно прост:

За счастье, радость, солнце, смех

И за любовь, и за успех,

За чуткость, ласку, доброту,

Семейной жизни теплоту

Бокал я поднимаю свой!

Давайте выпьем, кто со мной?

Прикольные тосты на Новый год Свиньи 2019

Плесните водки иль вина

В ХРЮстальный сумрак стаканА,

И выпьем мы скорей до дна

За год счастливый – Кабана!

Корыту чтоб не пустовать,

Баблом копилку набивать,

Пусть будут радостными дни

В год наступающий – Свиньи!

Веселый тост на Новый год Свиньи

Наполняй скорей бокалы,

В Новый год я много пью.

Мы животных разных любим,

Что ж, полюбим и Свинью.

Свинка – розовый бочок,

У нее есть пятачок,

Мы такой примете рады,

Значит, будет год богатым!

Красивый тост к Новому году в прозе

Новый год — это всегда вера в лучшее,

ожидание хорошей, доброй, интересной,

мирной, счастливой и благополучной жизни.

Давайте выпьем за то, чтобы все эти ожидания

сбылись в наступающем Новом 2019 году.

Пусть все хорошее, светлое и доброе множится,

а все плохое остается в уходящем году.

Пусть каждый день нового года дарит всем

радость, позитив и счастье!

Жизненный тост на Новый год в прозе

Верность, любовь и доверие – вот три кита,

на которых нерушимо держится крепкая семья и настоящая дружба.

Пусть в жизни каждого присутствующего здесь гостя

царит любовь, счастье и благополучие,

пусть окружают только верные и надежные друзья!

Пусть Новый год Свиньи принесет мир и достаток в ваши семьи!

Мудрый тост на Новый год коллегам

Коллеги! Предлагаю поблагодарить уходящий год

за прекрасное наследство, которое он нам оставил –

за радость, любовь, успех и бесценный опыт,

полученный нами для ума и профессионализма.

Давайте выпьем за то, чтобы из старого года все хорошее

и позитивное перешло в новый год 2019,

и мы смогли бы это сохранить и приумножить!

Смешной тост на Новый год

Известная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Друзья, так давайте превратим наше новогоднее застолье

в настоящую веселую вечеринку, а весь новый год – в сплошной праздник!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Стихи, Тосты, Проза, Тосты в стихах, Тосты в прозе, Новый год 2019, Тосты на Новый год 2019, Новогодние тосты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
05 Андреев день: история, обряды и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)
Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь