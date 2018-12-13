Новый год 2019: лучшие тосты в прозе и стихах

Тосты на Новый год 2019, звучащие за праздничным столом, поднимают настроение, объединяют компанию и придают особый смысл наполненности ваших бокалов.
В преддверии праздника обязательно подготовьте несколько оригинальных и смешных тостов на Новый год Свиньи 2019, чтобы ваши речи во время застолья были в масть, вино достигло цели, а встреча Нового года прошла на ура! Главное – не напивайтесь до поросячьего визга!
Тосты с Новым годом 2019 в стихах
Под бой часов и взрыв хлопушек
Хочу бокал поднять я вновь
За вас, мои родные души,
За счастье, дружбу и любовь!
Душевный тост в Новый год
За Новый год поднимем тост!
И этот тост предельно прост:
За счастье, радость, солнце, смех
И за любовь, и за успех,
За чуткость, ласку, доброту,
Семейной жизни теплоту
Бокал я поднимаю свой!
Давайте выпьем, кто со мной?
Прикольные тосты на Новый год Свиньи 2019
Плесните водки иль вина
В ХРЮстальный сумрак стаканА,
И выпьем мы скорей до дна
За год счастливый – Кабана!
Корыту чтоб не пустовать,
Баблом копилку набивать,
Пусть будут радостными дни
В год наступающий – Свиньи!
Веселый тост на Новый год Свиньи
Наполняй скорей бокалы,
В Новый год я много пью.
Мы животных разных любим,
Что ж, полюбим и Свинью.
Свинка – розовый бочок,
У нее есть пятачок,
Мы такой примете рады,
Значит, будет год богатым!
Красивый тост к Новому году в прозе
Новый год — это всегда вера в лучшее,
ожидание хорошей, доброй, интересной,
мирной, счастливой и благополучной жизни.
Давайте выпьем за то, чтобы все эти ожидания
сбылись в наступающем Новом 2019 году.
Пусть все хорошее, светлое и доброе множится,
а все плохое остается в уходящем году.
Пусть каждый день нового года дарит всем
радость, позитив и счастье!
Жизненный тост на Новый год в прозе
Верность, любовь и доверие – вот три кита,
на которых нерушимо держится крепкая семья и настоящая дружба.
Пусть в жизни каждого присутствующего здесь гостя
царит любовь, счастье и благополучие,
пусть окружают только верные и надежные друзья!
Пусть Новый год Свиньи принесет мир и достаток в ваши семьи!
Мудрый тост на Новый год коллегам
Коллеги! Предлагаю поблагодарить уходящий год
за прекрасное наследство, которое он нам оставил –
за радость, любовь, успех и бесценный опыт,
полученный нами для ума и профессионализма.
Давайте выпьем за то, чтобы из старого года все хорошее
и позитивное перешло в новый год 2019,
и мы смогли бы это сохранить и приумножить!
Смешной тост на Новый год
Известная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Друзья, так давайте превратим наше новогоднее застолье
в настоящую веселую вечеринку, а весь новый год – в сплошной праздник!