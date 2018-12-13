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СМИ: Меган Маркл готовится рожать под гипнозом

СМИ: Меган Маркл готовится рожать под гипнозом
21:26 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская практикует йогу и методы гипноза.

Готовясь к родам весной 2019 года, Меган Маркл активно изучает методы гипноза, передает Daily Mail. Личный доктор Меган советует ей рожать в больнице Св. Марии в Лондоне, где герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила всех троих ее детей, но Меган, по словам инсайдеров, настаивает на своем.

Совсем скоро Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переедут в Коттедж Фрогмор, где герцогиня Сассекская собирается родить их с Гарри первенца, при этом используя практики гипноза и вхождения в транс.

Источник также добавил: "Дория, мать Меган, планирует быть постоянно рядом, когда Маркл родит. Она хочет помогать им во всем, и она явно будет поощрять то, чтобы Меган рожала именно дома".

Отметим, что Меган Маркл, как и ее мать Дория, активно увлекается йогой и духовными практиками, поэтому неудивительно, что герцогиня Сассекская планирует прибегнуть к такому нетрадиционному методу.

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Все по теме:

СМИ, Беременность, Роды, Принц Гарри, Гипноз, Фото, Знаменитость, Меган Маркл.
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