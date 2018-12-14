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"Зважені та щасливі" 8 сезон, 16 выпуск: какая команда оказалась самой слабой (Видео)

&quot;Зважені та щасливі&quot; 8 сезон, 16 выпуск: какая команда оказалась самой слабой (Видео)
08:43 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: 13 декабря, в 20:00 на экраны телеканала СТБ вышел 16 выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон.

Шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон выпуск 16 начнется с ошеломительной новости для участников - взвешивание в этот раз состоится всего через 24 часа. И для того, чтобы иметь возможность отсрочить время к взвешиванию - участникам предстоит его выбороть в новом испытании. Родителей и детей ждет аттракцион, вот только он не совсем обычный. Развлекаясь на аттракционах, они будут зарабатывать себе время. Еще один сюрприз для толстяков - попасть на аттракцион они смогут только, после сигнала сирены, которая прозвучит в самое неподходящее время.

А прямо сейчас участники шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон будут соревноваться в испытании, по правилам которого они должны переправить емкости с песком через озеро. Преодолевать путь по воде они будут по плавающих понтонах, которые разные по площади. Если туба с песком впадет в воду, парам придется возвращаться обратно на берег, чтобы взять тубу с сухим песком.

Главное задание - удержаться на плавающих поверхностях и переправить емкости с песком на другой берег. Семья, которая покажет лучший результат - заработает плюс 24 часа к взвешиванию и в ближайшие сутки сможет не переживать о предстоящем взвешивании. Какие трудности, помимо шатких платфор, ожидают участников в этом соревновании, смотрите в видео ниже.

Участников одолевает страх, ведь взвешивание становиться все ближе. И пока одни спят, другие продолжают тренироваться в зале. Вот только всех сейчас ждет сюрприз - сирена, которая оповещает о старте развлечений на аттракционах, как и обещала ведущая, она прозвучала в самый непредсказуемый момент. Родителям и детям надо бежать быстрее, чтобы выбрать, лучший для себя, аттракцион. Кроме того, дополнительные часы команды могут заработать и на тренировках - выполняя упражнение быстрее, чем конкуренты. 

Кроме того, сейчас все команды имеют последнюю возможность заработать себе время, чтобы не взвешиваться досрочно. Для этого они должны пройти очередное испытание, по правилам которого, пары должны разделиться. Члены семей будут по разным краям платформы - один из них будет привязан эластичной веревкой к платформе, а второй будет переносить кирпичи, преодолевая препятствия. Увидев свой путь с препятствиями, участники сначала обрадовались, но они еще не знали, что полосу препятствий им придется пройти с закрытыми глазами. Каждому из толстяков придется очень внимательно слушать друг друга, ведь они будут подсказывать путь своей половинке. Семья, которая первая перенесет все кирпичи на другую сторону баррикад - получит дополнительные 24 часа к взвешиванию.

В итоге, по результатам финального взвешивания, в 16-м выпуске проекта "Зважені та щасливі 8", стало известно, что сбросить меньше всего килограммов и попасть под желтую линию удалось участникам желтой команды. За неделю Наталье удалось похудеть на 1 килограмм, а вот Людмиле удалось похудеть на три килограмма. В процентном соотношении это составило 2,29%.

Однако, в 8 сезоне шоу "Зважені та щасливі 2018" новые правила. Наталья и Людмила вместо того, чтобы покинуть лагерь, получили черные футболки. Они дают слабой паре возможность побороться за место на проекте с другими участниками, которые покажут плохие результаты в ближайшую неделю.

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