Потап поделился милым фото с подросшим сыном

Новости шоу бизнеса: Рэпер поздравил сына с Днем ангела.

Рэпер и продюсер Потап, который похвастался открыткой, которую ему сделал 10-летний сын, показал совместную фотографию с ребенком. На странице в Instagram продюсер запостил снимок, где изображен вместе с сыном Андреем.

"С Днем Андрея", – коротко прокомментировал снимок знаменитый отец, поздравив своего ребенка с Днем ангела.

Судя по заднему фону, фото было сделано в теплых краях на яхте. Так что, несмотря на плотный график и ряд подопечных, Потап находит время на своего сына от первого брака с Ириной Горовой.

"Круто, милашки", "Будь талантливым, как твой отец", "Ауф, какие парни", "Вы шикарный шоумен, но вы бомбецкий отец", "И вас тоже Алексей Андреевич!", – присоденились к поздравлениям Потапа фолловеры.