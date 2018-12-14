Забавное кафе для любителей хаски

Новости шоу бизнеса: Удивительно уютное кафе, которое согреет вас в любую погоду.

Представьте, что вы можете зайти в кафе и заказать себе фраппе или мокаччино с хаски. Это именно то, что вы получите, если когда-нибудь зайдете в Huskitory в Малакке, Малайзия. Он расположен в Jalan Taman Asean в Малакке, и это мечта каждого любителя собак. Мы не преувеличиваем. Если вы когда-нибудь задумывались, на что похож собачий дом, то этот дом 20 хаски, просто просящих немного любви и внимания. Итак, вот несколько причин, почему вы захотите обниматься и провести свой день с этими очаровательными хаски.

Хаскитори не похожа ни на одну кофейню, в которой вы когда-либо были, и вам никогда не захочется уходить оттуда

Кафе предлагает большое пространство для вас и других клиентов, чтобы пообщаться и полюбить хаски

Если вы заняты работой в течение дня, у вас все еще есть шанс провести время с хаски вечером, так как их выпускают в кафе на открытом воздухе с 17 до 19 и с 20 до 22

Это не очень много, но оно того стоит

Вы можете сфотографироваться с ними

Вы можете тратить весь день и ночь, обнимая, целуя и любя этих очаровательных собак

Если у вас есть дети, возьмите их с собой, чтобы они тоже могли наслаждаться этим замечательным местом с потрясающим обслуживанием

Хаски очаровывают посетителей в этом экзотическом кафе, которое непременно станет главным событием вашей поездки

Представьте, что было бы, если вокруг вас собралась кучка хаски

Помимо общения с одним из самых очаровательных существ на планете, вы можете узнать несколько вещей, например, о происхождении хаски

Если вы не уверены, куда пойти на свидание, отправляйтесь в Хаскитори, чтобы хорошо провести время