Эмили Блант снялась в стильной фотосессии для британского Harper's Bazaar Звезда "Тихого места" Эмили Блант поучаствовала в съемках для январского выпуска журнала Harper's Bazaar. Актриса примерила на себя утонченные образы и поговорила о грядущем фильме, посвященном культовой героине – Мэри Поппинс.