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Эмили Блант снялась в стильной фотосессии для британского Harper's Bazaar
Звезда "Тихого места" Эмили Блант поучаствовала в съемках для январского выпуска журнала Harper's Bazaar. Актриса примерила на себя утонченные образы и поговорила о грядущем фильме, посвященном культовой героине – Мэри Поппинс.
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