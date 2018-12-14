Леся Никитюк поделилась фото из турецкой клиники

Новости шоу бизнеса: Ведущая отправилась на специальные процедуры.

Телеведущая Леся Никитюк, которая из Дубая попала в клинику в Стамбуле, показала фотографии из медицинского учреждения. На странице в Instagram знаменитость запостила ряд снимков, где изображена в этой клинике.

Как сообщила Леся, она решила пройти процедуры и сдать все необходимые анализы. "Сегодня мы с мамой прошли полное обследование в клинике. Маме наконец-то поставили правильный диагноз (а то водили за нос и лечили не то, что нужно три года). Я прошла полное и быстрое обследование "всего". И я вам хочу сказать, что готова продолжать "танцевать " еще круче", – прокомментировала снимки Леся. Также Никитюк поделилась, что на УЗИ ее провожала девушка-музыкант, которая в фойе клиники играла на арфе.