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"Как Тарзан": Вал из The Hardkiss показал, как умеет лазить по канату

&quot;Как Тарзан&quot;: Вал из The Hardkiss показал, как умеет лазить по канату
13:17 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Креативный продюсер группы продемонстрировал свои спортивные умения.

Муж солистки The Hardkiss Юлии Саниной и креативный продюсер группы Вал Бебко с недавних решил делиться некоторыми подробностями своей жизни с подписчиками. Так, на странице в Instagram музыкант запостил видео, снятое в спортзале.

Валерий показал, как он умело лазит по канату. В коротком ролике Бебко в кроссовках, шортах и майке взбирается по канату под самый потолок. "Пока есть время – тарзаним", – коротко прокомментировал видео Бебко.

 
 
 
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Пока есть время - тарзаним. p.s на заднем плане @slavachaika делает выпады #sport #crossfitbanda

Публикация от The HARDKISS (@val_hardkiss)

Интересно, что вместе с Валом также в это время занимался визажист The Hardkiss и автор всех необычных образов Юли Саниной Слава Чайка. "На заднем фоне Слава Чайка делает выпады", – сообщил фолловерам Вал. "Тарзан!", "Спецом так засняли?", "Красавец", "Слава Чайка смешной", – пишут юзеры под постом.

К слову, ранее Вал Бебко разместил в Instagram изображение, сделанное в Англии в 2001 году на рок-фестивале, где пел легендарный Оззи Осборн. На фото Вал предстает еще без своей неотъемлемой части образа – густой бороды.

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Все по теме:

Instagram, Тарзан, The Hardkiss, Оззи Осборн, Спортзал, Канат, Вал Бебко.
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