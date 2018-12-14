"Как Тарзан": Вал из The Hardkiss показал, как умеет лазить по канату

Новости шоу бизнеса: Креативный продюсер группы продемонстрировал свои спортивные умения.

Муж солистки The Hardkiss Юлии Саниной и креативный продюсер группы Вал Бебко с недавних решил делиться некоторыми подробностями своей жизни с подписчиками. Так, на странице в Instagram музыкант запостил видео, снятое в спортзале.

Валерий показал, как он умело лазит по канату. В коротком ролике Бебко в кроссовках, шортах и майке взбирается по канату под самый потолок. "Пока есть время – тарзаним", – коротко прокомментировал видео Бебко.

Интересно, что вместе с Валом также в это время занимался визажист The Hardkiss и автор всех необычных образов Юли Саниной Слава Чайка. "На заднем фоне Слава Чайка делает выпады", – сообщил фолловерам Вал. "Тарзан!", "Спецом так засняли?", "Красавец", "Слава Чайка смешной", – пишут юзеры под постом.

К слову, ранее Вал Бебко разместил в Instagram изображение, сделанное в Англии в 2001 году на рок-фестивале, где пел легендарный Оззи Осборн. На фото Вал предстает еще без своей неотъемлемой части образа – густой бороды.