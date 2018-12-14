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Коварная Анджелина Джоли намеренно поссорила Брэда Питта с сыном

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Коварная Анджелина Джоли намеренно поссорила Брэда Питта с сыном
14:29 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Личная жизнь экс-Бранджелины не дает покоя поклонникам.

Так, в Сети оказались новые подробности скандалов в отношениях ранее самой красивой и крепкой пары Голливуда.

Еще недавно все фанаты Анджелины Джоли и Брэда Питта радовались тому, что они смогли найти общий язык и договориться о вопросах опеки, а оказалось, они все еще выясняют отношения.

Инсайдеры раскрыли весьма нелицеприятные факты. Якобы в ходе бракоразводного процесса Анджелина рассказала своему 15-летнему сыну Паксу, что Питт не хотел его усыновлять, а когда узнал, что она все же занимается оформлением документов, очень на нее разозлился.

Это сильно повредило отношения Пакса и Брэда.

И это не удивительно, ведь мальчик был усыновлен супругами в 2007 году во Вьетнаме в довольно непростой период в жизни пары. 3-летний малыш, который не говорит по-английски, должен был появиться в семье всего через год после рождения первенца Шайло.

Также не очень душевно к отцу относится и 17-летний Мэддокс. Самые теплые отношения у Питта с 12-летней Шайло, которая по-прежнему тепло относится родителю. Мы следим за сообщениями инсайдеров, чтобы рассказать вам, как будут складываться отношения у бывших супругов далее.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Усыновление, Ссора, Пакс Питт.
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