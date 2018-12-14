Королевская семья показала новые фото для рождественских открыток

Новости шоу бизнеса: Опубликованы официальные снимки королевской семьи, которые украсят рождественские открытки.

В предвверии рождественских и новогодних праздников британская королевская семья порадовала поклонников новыми фотографиями. На снимках изображены две семьи: Кейт Миддлтон и принца Уильяма и Меган Маркл и принца Гарри. Это не просто официальные портреты членов монаршей семьи: эти фотографии будут использованы в рождественских открытках королевы Елизаветы II, которая в этом году решила выбрать именно такие изображения для своих многочисленных поздравительных рассылок.

36-летние Кейт и Уильям запечатлены вместе с детьми, пятилетним принцем Джорджем, трехлетней принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которому еще нет и года:

Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой семейной фотографией. Автором снимка стал фотограф Мэтт Портус, а съемка прошла в Анмер-Холле. В кадре герцог и герцогиня вместе со своими тремя детьми. Эта фотография стала рождественской открыткой Ее Королевского Величества, — сообщает представитель Кенсингтонского дворца.

Снимок, на котором запечатлены 37-летняя Меган и 34-летний Гарри, получился более интимным. На черно-белой фотографии, сделанной в день их свадьбы, она сняты со спины: трогательно обнявшись, новоиспеченные супруги любуются салютом.

Герцог и герцогиня Сассекские рады представить новую фотографию, сделанную в день их свадьбы, 19 мая, во время приема во Фрогмор-Хаус. Автором снимка стал Крис Аллертон.