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Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну

Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну

Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну
17:40 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Известная актриса Анджелина Джоли сказала своему приемному сыну Паксу, что Брэд Питт не хотел его усыновлять.

Недавно голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке над их шестью детьми и казалось, что бывшие супруги пришли к миру и согласию. Однако, всех удивила новость, "взорвавшая" западные СМИ: выяснилось, что Анджелина сказала их с Брэдом приемному сыну Паксу, что Питт не хотел его усыновления и был очень зол, когда актриса начала готовить все для этого необходимые документы.

Отметим, что Пакса из Вьетнама супруги усыновили в 2007 году. Подробности разговора Анджелины с мальчиком появились на фоне ее бракоразводного процесса с Питтом.

Источник из окружения пары отметил, что сказанное Анджелиной негативно повлияло на отношения Брэда и Пакса. Инсайдер добавил, что Брэд не хотел усыновлять трехлетнего ребенка, который не говорил по- английски, спустя меньше года после рождения их родной дочери Шайло. Известно также, что Джоли сказала тогда: "Пакс нуждается во мне больше, чем Шайло". "Они почти разорвали отношения, но Брэд остался", - добавил источник.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Трое родных – 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен. И трое приемных – Захара – из Эфиопии, Мэддокс – из Камбоджи, и Пакс Тьен из Вьетнама.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Усыновление, Актриса, приемный сын, сын Пакс.
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