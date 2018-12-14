Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну

Новости шоу бизнеса: Известная актриса Анджелина Джоли сказала своему приемному сыну Паксу, что Брэд Питт не хотел его усыновлять.

Недавно голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке над их шестью детьми и казалось, что бывшие супруги пришли к миру и согласию. Однако, всех удивила новость, "взорвавшая" западные СМИ: выяснилось, что Анджелина сказала их с Брэдом приемному сыну Паксу, что Питт не хотел его усыновления и был очень зол, когда актриса начала готовить все для этого необходимые документы.

Отметим, что Пакса из Вьетнама супруги усыновили в 2007 году. Подробности разговора Анджелины с мальчиком появились на фоне ее бракоразводного процесса с Питтом.

Источник из окружения пары отметил, что сказанное Анджелиной негативно повлияло на отношения Брэда и Пакса. Инсайдер добавил, что Брэд не хотел усыновлять трехлетнего ребенка, который не говорил по- английски, спустя меньше года после рождения их родной дочери Шайло. Известно также, что Джоли сказала тогда: "Пакс нуждается во мне больше, чем Шайло". "Они почти разорвали отношения, но Брэд остался", - добавил источник.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Трое родных – 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен. И трое приемных – Захара – из Эфиопии, Мэддокс – из Камбоджи, и Пакс Тьен из Вьетнама.