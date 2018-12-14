В Сети высмеяли новую прическу Мелании Трамп

Новости шоу бизнеса: Похоже, первой леди США захотелось кардинальных изменений в жизни. Однако, что-то пошло не так.

Недавно Мелания Трамп дала интервью Fox News. Однако юзеров озадачили не только ответы жены президента США, но и ее новый цвет волос.

Так, женщина перекрасилась в блондинку, попрощавшись со своим каштановым оттенком кудряшек.

Как вы понимаете, такие fashion трансформации не могли обойти "сторонники" семьи Трамп. Они сразу начали создавать едкие шутки: "Похоже, Мелания Трамп схватила флакон с краской своего мужа", "Трамп заставил Меланью покрасить волосы, чтобы она стала похожа на Иванку", "Возможно, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница".