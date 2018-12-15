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Джамала выложила снимок своего подросшего сына

Джамала выложила снимок своего подросшего сына
06:36 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала продолжает радоваться подписчиков снимками своего сына.

Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая весной впервые стала мамой, умилила поклонников трогательным снимком с 8-месячным Эмиром-Рахманом.

На фото, опубликованном в Instagram, счастливая мама нежно обнимает малыша и при этом радостно улыбается.

"Моя любовь", - подписала она кадр. Лицо сына Джамала не показывает. Фанаты в восторге от снимка, о чем написали в комментариях.

pustovaiayouliya Сколько любви в глазах мамы

tatianakorr Любовь нельзя купить,но можно родить

helenakrut Милота

mariia.kolosovskaya Какая прекрасная семья. Образец и гордость Украины. Так приятно видеть счастье в ваших глазах

olenamyslitska Прямо хочется на вас смотреть и смотреть, такое тепло, любовь. Счастья на всю жизнь!

alenakalynii Эти глазааааа!!!!! Глаза не суперзвезды, не победителя Евровидения, а глаза СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ!!!!!

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Джамала, Новый снимок Джамалы, Сын Джамалы, Джамала с сыном.
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